Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: los gremios celebraron y señalaron los retos que vienen para el país

Abelardo de la Espriella obtuvo mas de 12 millones de votos en el preconteo de la segunda vuelta de eleccioens presidenciales - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 en la segunda vuelta de elecciones frente a Iván Cepeda, con 12.766.679 votos y 49,77% de apoyo, según el preconteo del 98,22% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. De la Espriella ya había quedado en primer lugar en la primera vuelta con 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación. Cepeda obtuvo 9.688.361 sufragios, el 40,90%.

El abogado y empresario ocupará la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2026 junto con José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial. Su campaña se centró en la seguridad, la autoridad y la oposición al proyecto político del presidente Gustavo Petro, y su ascenso se produjo en menos de un año tras crear el movimiento Defensores de la Patria.

PUBLICIDAD

Después de conocerse esos resultados, gremios y dirigentes empresariales difundieron mensajes sobre institucionalidad, unidad, inversión, empleo y seguridad al felicitar al presidente electo. Pidieron respeto por la institucionalidad, confianza y unidad nacional.

Las urnas cerraron a las 4:00 p. m. - crédito Europa Press

La Cámara Colombiana de la Construicción (Camacol), la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Asociación de Fiduciarias de Colombia (Asofiduciarias), la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) pusieron el foco en soluciones económicas, seguridad, trabajo y recuperación del país.

PUBLICIDAD

Unidad, confianza e institucionalidad

Camacol, liderado por Guillermo Herrera, felicitó a De la Espriella y a Restrepo, destacó la participación ciudadana y la jornada en paz, y subrayó el papel de la Registraduría y de las autoridades electorales.

“Desde Camacol trabajaremos con el nuevo Gobierno para impulsar vivienda, empleo, inversión y crecimiento”, señaló. Añadió: “Hoy termina la campaña. Ahora comienza la tarea de construir país”.

PUBLICIDAD

Camacol enfatizó en que comienza la tarea de construir país - crédito @CamacolColombia/X

Colfecar también reconoció el respaldo obtenido en las urnas por la fórmula ganadora. Su mensaje se concentró en el respeto al resultado y en la necesidad de un clima estable tras la contienda.

El gremio afirmó que “hacemos un llamado a todos los sectores políticos, económicos y sociales del país a respetar la institucionalidad, reconocer la voluntad democrática expresada por los ciudadanos y contribuir a la construcción de un ambiente de confianza, estabilidad y unidad nacional”. Después agregó que Colombia requiere el compromiso de todos para fortalecer la democracia, promover el diálogo y avanzar en los desafíos del desarrollo económico y social.

PUBLICIDAD

Por su parte, la presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, felicitó al presidente electo y reconoció a la Registraduría por una jornada “transparente y responsable”. Su mensaje se centró en el cierre del ciclo electoral y en la necesidad de gobernar para todos. “La elección terminó. El país continúa”, dijo Lacouture. Luego añadió: “Ahora viene lo más importante: unirnos en un propósito común: Colombia”.

Lacouture también afirmó: “Ganó la democracia. Ahora debe ganar Colombia”.

Entretanto, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, celebró el resultado con un mensaje político y económico. El dirigente sostuvo que “Colombia decidió, y lo hizo en grande” y añadió: “Viene la hora de la confianza, la inversión y el empleo”.

PUBLICIDAD

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, anotó que ganó la democracia - crédito @mclacouture/X

Las prioridades económicas y sectoriales tras la elección

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, resaltó el resultado como una ratificación institucional y planteó una agenda amplia para el nuevo Gobierno. Su intervención incluyó referencias a economía, cohesión social, energía, seguridad y relaciones exteriores.

“Colombia nuevamente ha ratificado su espíritu democrático”, afirmó Mac Master. Después planteó que “en este momento Colombia tiene un reto por delante, que es el de generar soluciones y el de generar una unidad nacional”.

PUBLICIDAD

Asimismo, enumeró tareas sobre finanzas públicas, lucha contra la pobreza, mayor equidad, defensa de la naturaleza, oportunidades para los jóvenes y más trabajo formal. También mencionó un sistema de salud que atienda las necesidades de los pacientes, servicios públicos que garanticen que no haya apagón en el país, seguridad ciudadana y mejores relaciones internacionales con países vecinos y con países de otras latitudes.

Mac Master sostuvo que ese esfuerzo solo será posible de manera colectiva entre cincuenta y dos millones de personas. Su planteamiento apuntó a una voluntad común para actuar como comunidad en esta y en las próximas generaciones.

PUBLICIDAD

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que “en este momento Colombia tiene un reto por delante, que es el de generar soluciones y el de generar una unidad nacional” - crédito @BruceMacMaster/X

La ACM difundió un comunicado en el que celebró el triunfo del presidente electo y de José Manuel Restrepo. Allí vinculó el resultado con demandas de orden, seguridad, respeto institucional y recuperación de la confianza.

“Este resultado demuestra el anhelo de millones de colombianos por recuperar el orden, la seguridad, el respeto por las instituciones, la Constitución y la ley”, indicó la ACM. El gremio añadió que el país enfrenta desafíos en materia económica, seguridad y desarrollo regional, y que superarlos exige liderazgo firme y capacidad de unir al país alrededor de consensos.

PUBLICIDAD

Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, llevó esa posición al terreno sectorial y defendió el papel de la minería en el próximo cuatrienio. “Esta industria está lista para ser parte fundamental de la historia de Colombia en los próximos cuatro años, sin vergüenza y con orgullo”, afirmó.

Nariño añadió que la minería genera empleo formal, paga regalías e impuestos que transforman las regiones, atrae inversión y garantiza un mejor futuro para familias y comunidades donde opera. Reiteró además su disposición a trabajar con el nuevo Gobierno para fortalecer la competitividad, impulsar el desarrollo de las regiones y construir una Colombia con más oportunidades.

La ACM manifestó queeEl mensaje de hoy en las urnas es la expresión de un anhelo por fortalecer las instituciones, de vivir con seguridad - crédito ACM

Una victoria con lectura política y empresarial

La victoria de De la Espriella también fue leída por varios dirigentes empresariales como un giro político. Su campaña se consolidó en menos de un año alrededor de seguridad, autoridad y rechazo al proyecto político de Petro, un perfil que lo ubicó como principal figura de la derecha en las elecciones de 2026.

Fenalco habló de “su histórica victoria en la segunda vuelta presidencial” y Cabal afirmó: “Con más de 12’9 millones de votos, Abelardo de la Espriella es el candidato presidencial más votado en la historia de Colombia”. Esa cifra corresponde a su declaración y no coincide de forma exacta con el dato de 12.766.679 votos reportado con el 98,22% de las mesas informadas.

Cabal también felicitó a la Registraduría y a su director, Hernán Penagos por una jornada electoral “transparente y en calma”. Añadió que la institucionalidad colombiana demostró de nuevo su fortaleza.

Con la posesión prevista para el periodo 2026-2030, el sector privado dejó trazadas sus primeras exigencias al Gobierno entrante: respeto institucional, seguridad, empleo, inversión y soluciones para la economía. El mensaje común apuntó a trasladar la legitimidad de las urnas a una etapa de trabajo conjunto y confianza pública.

Acopi recibió la victoria de Abelardo de la Espriella con optimismo - crédito Acopi

Acopi felicitó a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente electo de Colombia. En su mensaje, la organización que preside María Elena Ospina, destacó la importancia de la unión de todos los sectores para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social, resaltando el papel fundamental de las mipymes como motor de la economía nacional.

Manifestó la Asociación su disposición para colaborar estrechamente con el nuevo Gobierno, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial, promover la inversión y estimular la productividad. Acopi subrayó “la necesidad de unidad, liderazgo y decisiones orientadas a recuperar el dinamismo económico y fortalecer la confianza entre empresarios, trabajadores e inversionistas”.

Finalmente, reiteró su compromiso de acompañar las iniciativas que contribuyan a una Colombia más próspera y competitiva, enfatizando la importancia del diálogo y la colaboración entre el sector público y privado. La entidad deseó éxito al presidente electo y reafirmó su compromiso institucional de aportar propuestas y experiencia para impulsar el desarrollo, el empleo y el bienestar en el país.

Asofiduciarias hizo un llamado a la unidad nacional - crédito Asofiduciarias

Asofiduciarias reconoció el desarrollo transparente, tranquilo y participativo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y destacó la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y demás autoridades que garantizaron el adecuado funcionamiento del proceso electoral.

“Saludamos al presidente electo, Abelardo de la Espriella y al Vicepresidente José Manuel Restrepo y le deseamos éxitos en la responsabilidad de liderar el país. Como lo establece el artículo 188 de la Constitución Política, el presidente es símbolo de la unidad nacional y, al asumir su cargo, adquiere el compromiso de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”, resaltó.

Reiteró la voluntad para trabajar de manera articulada con el Gobierno elegido democráticamente, contribuyendo desde nuestro propósito: somos articuladores de negocios, promotores del ahorro y la inversión, y generadores de confianza y transparencia para el desarrollo sostenible del país.

Anato dice que es necesario fortalecer el turismo - crédito Anato

Anato felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y manifestó su disposición para trabajar en conjunto con el nuevo Gobierno Nacional. En un comunicado, la organización destacó la importancia de fortalecer el turismo como una política de Estado, señalando que este sector ha dejado de ser una actividad complementaria para convertirse en un motor estratégico de la economía nacional.

Según Anato, en 2025 el turismo generó un ingreso histórico de USD11.418 millones en divisas por concepto de viajes y transporte de pasajeros, superando las exportaciones tradicionales de carbón y café, y alcanzando casi el 90% del valor del petróleo y sus derivados. Resaltó que el reto para el próximo gobierno será gestionar este crecimiento para traducirlo en valor agregado y desarrollo regional, enfatizando la necesidad de empleo de calidad y sostenido en el sector.

Como parte de la agenda propuesta, el gremio presentó tres ejes estratégicos.

Consolidar el turismo como política de Estado mediante la seguridad en destinos.

Fortalecer la competitividad y productividad a través del talento humano y la creación de un observatorio nacional, y priorizar la infraestructura, conectividad y digitalización en destinos emergentes.

“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en sinergia con el nuevo Gobierno Nacional del presidente Abelardo de la Espriella, bajo la convicción de que el turismo debe consolidarse como una política de Estado que trascienda gobiernos y fortalezca la reputación de Colombia ante el mundo”, concluyó la presidenta ejecutiva del gremio, Paula Cortés Calle.