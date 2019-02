• Boca no quiere a Mauro Vigliano, Néstor Pitana y Patricio Loustau.

• Racing no quiere a Silvio Trucco.

• Independiente no quiere a Néstor Pitana.

• Rosario Central no quiere a Delfino, Trucco, Espinoza y obviamente a Ceballos (penal mal sancionado a favor de Boca ( 2-0) final de la Copa Argentina 2015).

• Lanús no quiere ni a Loustau ni a Espinoza.

• Banfield no quiere ni a Loustau ni a Trucco.