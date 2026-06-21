“Llevate todo”: el desesperado pedido de una mujer a un motochorro tras dejar a su hijo y a un amiguito frente a una casa

Inseguridad en el barrio Divino Rostro de Mar del Plata: bajó a su hijo y a un compañerito del auto y fue asaltada por motochorros armados (Video/@robos.mdp)

Una mujer fue víctima de un violento robo este sábado en la ciudad de Mar del Plata cuando acababa de dejar a su hijo y a un compañerito frente a una vivienda del barrio Divino Rostro. Dos delincuentes que se movilizaban en moto la interceptaron, la amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su auto.

El hecho ocurrió en la calle Matheu al 1300 minutos antes de las 20. Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la víctima se encontraba a bordo de un Volkswagen Up luego de descender a dos menores frente a un domicilio de la zona.

PUBLICIDAD

En esas circunstancias fue sorprendida por dos hombres que circulaban en una motocicleta. Uno de ellos descendió del rodado y, mediante amenazas con un arma de fuego, la obligó a bajar del vehículo.

“Llevate todo, llevate todo”, se la escucha gritar desesperada en las imágenes, temiendo por su vida.

De acuerdo con las mismas fuentes, los delincuentes le sustrajeron primero su teléfono celular y luego se apoderaron del automóvil. Finalmente escaparon del lugar: uno de ellos al mando del Volkswagen Up robado y el otro en la motocicleta utilizada para cometer el asalto.

PUBLICIDAD

Uno de los delincuentes descendió de la moto y, mediante amenazas con un arma de fuego, la obligó a bajar del vehículo

La mujer no sufrió heridas físicas y resultó ilesa.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad privadas instaladas en las inmediaciones. Las imágenes, que ahora encabezan esta nota, muestran el momento en que los asaltantes interceptan a la conductora pocos segundos después de que los menores descendieran del vehículo con otra mujer.

PUBLICIDAD

Tras el hecho intervino personal policial y se dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción de turno, que ordenó una serie de medidas para identificar a los autores. Entre ellas se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de ña zona, la recepción de testimonios y distintas diligencias investigativas.

Por el momento no hay detenidos y continúan las tareas para localizar tanto a los responsables como al vehículo sustraído.

En diálogo con el medio local 0223, el padre de uno de los niños que descendió del auto expresó su indignación por el hecho y por la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad. “Fue a las 19:40 de un sábado, un desastre. De pedo no estaban mi hijo y su amiguito ahí”, manifestó.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió este sánado 20 de junio en la calle Matheu al 1300 minutos antes de las 20

El asalto ocurrió en medio de un fin de semana marcado por otros episodios de violencia en Mar del Plata.

Apenas unas horas antes, un hombre de 44 años fue detenido tras destrozar una habitación de hotel durante una discusión con su pareja en un establecimiento ubicado sobre la avenida Colón.

PUBLICIDAD

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso provocó importantes daños en el mobiliario y en distintos sectores de la habitación. La intervención de efectivos de la comisaría novena permitió controlar la situación y detener al agresor, que quedó a disposición de la Justicia.