Así registró la prensa internacional la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil con su preconteo, Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

La prensa internacional siguió de cerca la segunda vuelta presidencial en Colombia, que tuvo lugar el 21 de junio de 2026, en la que el abogado Abelardo de la Espriella resultó ganador, según el preconteo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Uno de los primeros en pronunciarse a nivel internacional fue el periodista estadounidense Eric Daugherty, productor de medios y subdirector de noticias del portal digital Florida’s Voice. En su mensaje, destacó el triunfo del candidato de derecha sobre Cepeda y mencionó el respaldo que, en su momento, le brindó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según lo publicado en su perfil de Truth Social.

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Eric Daugherty, periodista norteamericano, fue uno de los primeros en reaccionar a la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @EricLDaugh/X

A medida que avanzaron los reportes, diversos medios internacionales confirmaron el resultado. Entre ellos, el portal France 24 señaló como ganador, con base en el preconteo, a Abelardo de la Espriella, a quien describió como “ultraderechista”. La cobertura incluyó una imagen en la que se observa al candidato con la camiseta de la selección Colombia, uno de los símbolos de su campaña, que generó identificación entre sus simpatizantes.

France 24 reportó de esta manera la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

Por su parte, el sitio en inglés de CNN optó por un tono cauteloso y enfatizó el apoyo recibido por De la Espriella de parte de Trump, quien expresó abiertamente su respaldo. CNN subrayó la estrecha diferencia de votos entre los dos aspirantes, en un contexto de reclamos por parte del presidente Gustavo Petro, quien pidió a sus seguidores concentrarse en el proceso de escrutinio, pese a la tendencia irreversible de casi 300.000 votos a favor del candidato opositor.

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El portal CNN reportó de manera escueta la elección de Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia - crédito CNN

El diario The New York Times fue más allá e incluyó un breve análisis sobre el significado de la elección de De la Espriella para Colombia y la política regional. En su portada internacional, el medio publicó: “Un candidato ajeno al sistema, respaldado por Trump, parece encaminarse a la victoria en las elecciones presidenciales colombianas”.

Para el The New York Times, un "candidato ajeno al sistema" como Abelardo de la Espriella obtuvo el triunfo en la segunda vuelta colombiana - crédito The New York Times

En la misma línea, BBC Mundo mencionó que el triunfo del candidato contrario al proyecto progresista ha sido cuestionado por Petro, quien instó a no proclamar presidente hasta que concluya el escrutinio, una postura poco habitual por parte de un mandatario que no avala lo informado por la Registraduría.

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En su página web, BBC Mundo destacó la reñida victoria de Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda - crédito BBC

El portal Oglobo, de Brasil, también reportó el triunfo de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, sumándose así a la cobertura internacional sobre el proceso electoral colombiano.

El portal Oglobo, de la prestigiosa cadena brasileña, registró la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda - crédito Oglobo

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