Colombia

Así registró la prensa internacional la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Con más del 99% de las mesas informadas en el preconteo electoral de la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.951.856 votos, superando a Iván Cepeda, quien alcanzó 12.703.886

Guardar
Google icon
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil con su preconteo, Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil con su preconteo, Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

La prensa internacional siguió de cerca la segunda vuelta presidencial en Colombia, que tuvo lugar el 21 de junio de 2026, en la que el abogado Abelardo de la Espriella resultó ganador, según el preconteo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Uno de los primeros en pronunciarse a nivel internacional fue el periodista estadounidense Eric Daugherty, productor de medios y subdirector de noticias del portal digital Florida’s Voice. En su mensaje, destacó el triunfo del candidato de derecha sobre Cepeda y mencionó el respaldo que, en su momento, le brindó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según lo publicado en su perfil de Truth Social.

PUBLICIDAD

Periodista de EE. UU. reacciona a victoria de Abelardo de la Espriella
Eric Daugherty, periodista norteamericano, fue uno de los primeros en reaccionar a la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @EricLDaugh/X

A medida que avanzaron los reportes, diversos medios internacionales confirmaron el resultado. Entre ellos, el portal France 24 señaló como ganador, con base en el preconteo, a Abelardo de la Espriella, a quien describió como “ultraderechista”. La cobertura incluyó una imagen en la que se observa al candidato con la camiseta de la selección Colombia, uno de los símbolos de su campaña, que generó identificación entre sus simpatizantes.

France 24 y el reporte de la victoria de Abelardo de la Espriella
France 24 reportó de esta manera la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

Por su parte, el sitio en inglés de CNN optó por un tono cauteloso y enfatizó el apoyo recibido por De la Espriella de parte de Trump, quien expresó abiertamente su respaldo. CNN subrayó la estrecha diferencia de votos entre los dos aspirantes, en un contexto de reclamos por parte del presidente Gustavo Petro, quien pidió a sus seguidores concentrarse en el proceso de escrutinio, pese a la tendencia irreversible de casi 300.000 votos a favor del candidato opositor.

PUBLICIDAD

CNN sobre la elección de Abelardo de la Espriella
El portal CNN reportó de manera escueta la elección de Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de Colombia - crédito CNN

El diario The New York Times fue más allá e incluyó un breve análisis sobre el significado de la elección de De la Espriella para Colombia y la política regional. En su portada internacional, el medio publicó: “Un candidato ajeno al sistema, respaldado por Trump, parece encaminarse a la victoria en las elecciones presidenciales colombianas”.

The New York Times reportó la victoria de Abelardo de la Espriella
Para el The New York Times, un "candidato ajeno al sistema" como Abelardo de la Espriella obtuvo el triunfo en la segunda vuelta colombiana - crédito The New York Times

En la misma línea, BBC Mundo mencionó que el triunfo del candidato contrario al proyecto progresista ha sido cuestionado por Petro, quien instó a no proclamar presidente hasta que concluya el escrutinio, una postura poco habitual por parte de un mandatario que no avala lo informado por la Registraduría.

BBC Mundo destacó la reñida victoria de Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda
En su página web, BBC Mundo destacó la reñida victoria de Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda - crédito BBC

El portal Oglobo, de Brasil, también reportó el triunfo de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, sumándose así a la cobertura internacional sobre el proceso electoral colombiano.

Oglobo registró la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda
El portal Oglobo, de la prestigiosa cadena brasileña, registró la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda - crédito Oglobo

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Reacciones prensa internacionalAbelardo de la EspriellaElecciones Presidenciales Colombia 2026Elecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda reaccionó a los resultados de la segunda vuelta presidencial y anunció que esperarán el escrutinio: “Impugnando 31.000 mesas”

Con más de 12 millones de votos registrados en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella resultó electo presidente de Colombia

Iván Cepeda reaccionó a los resultados de la segunda vuelta presidencial y anunció que esperarán el escrutinio: “Impugnando 31.000 mesas”

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella ganó en una ajustada segunda vuelta, supera a Iván Cepeda en más de 200.000 votos

Según los resultados del preconteo expuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que el aspirante de la derecha alcanzó 12.941.992 votos, mientras que el de la izquierda logró 12.694.863 votos. Las cifras corresponden al 99,84% de las mesas escrutadas

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella ganó en una ajustada segunda vuelta, supera a Iván Cepeda en más de 200.000 votos

Ministros y funcionarios del Gobierno Petro denunciaron irregularidades en la segunda vuelta: “Deben abrir las urnas”

Mientras que Antonio Sanguino instó a los jueces para verificar los resultados electorales, funcionarios como Diana Morales y Daniel Quintero exigieron claridad a las autoridades electorales por supuestas adulteraciones en formatos E-14

Ministros y funcionarios del Gobierno Petro denunciaron irregularidades en la segunda vuelta: “Deben abrir las urnas”

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Ambos llegan igualados tras empatar en el estreno y buscan sumar su primera victoria. Los All Whites confían en la experiencia de Chris Wood, mientras que los Faraones apuestan por el liderazgo de Mohamed Salah

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda gana en Bogotá por una diferencia de 7%

El candidato del Pacto Histórico se quedó con la capital colombiana con el 52,7% en el preconteo, lo que son 2,2 millones de votos sobre el 45,37% de Abelardo de la Espriella

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda gana en Bogotá por una diferencia de 7%
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes