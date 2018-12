Kazán, 30 de junio de 2018. Ya son las 19:30. El clima es pesado, molesto. Hay inquietud en la zona mixta del estadio mundialista a la espera de la palabra de algún jugador del seleccionado argentino. La derrota y la eliminación en Rusia es un hecho. Se terminó muy pronto el sueño y se sabe que a una persona en particular, más que a todos, le duele el alma por la caída. Comienza a verse movimiento en el costado derecho de ese salón, personas que portan el logo de AFA caminan por unos pasillos en zig zag marcados por la organización FIFA. Nadie habla. Ninguno mira a aquellos que les preguntan, que le piden una opinión sobre lo que acaba de ocurrir. En eso se ve al hombre en cuestión. Camina acelerado, mira al suelo y luego hacia la nada misma para abstraerse de todo lo que sucede a su izquierda: ruido, gritos, movimientos bruscos. No hay respuestas de su parte. Se va. Esa será la última vez que se lo vea con la indumentaria de la Selección argentina. A unos 10 metros detrás de él pasa también raudamente un hombre robusto, vestido de traje. Pide disculpas al menos y dice que no va realizar declaraciones. Será en otro momento, en otro contexto.