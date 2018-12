La Comisión Antiviolencia, por ley, tiene la capacidad de valorar partidos como de "alto riesgo", lo que conlleva medidas de seguridad reforzadas, separación de aficiones rivales en distintas zonas del graderío, control de acceso, chequeos aleatorios, registros personales, cámaras en el entorno de los estadios… En este caso, al no haber equipos españoles involucrados, no es la Comisión Antiviolencia la que se encarga, sino directamente la Delegación del Gobierno, en consonancia con la Comunidad de Madrid. Los barras brava tienen prohibido viajar en avión a España, pero no se sabe si conseguirán desplazarse hasta España. La capital está acostumbrada a organizar eventos de esta envergadura, y será una buena prueba para demostrar si el país está preparado para organizar un Mundial, objetivo para 2030 junto a Portugal y Marruecos.