"Sobre el hecho de que la final sea en Madrid, tengo una opinión formada, pero no podemos desenfocarnos ni desenfocar al grupo, la Conmebol decidió eso por lo que sucedió, y hay que acatarlo, prepararse y tratar de jugar. Sabemos que Boca y River no estarán en ambiente normal, hay que acomodarse, cualquier cosa que yo diga no sirve de nada", destacó sobre el particular entorno que tendrá la revancha de la final, cuyo primer capítulo se disputó en la Bombonera el 11 de noviembre. "Como argentino obviamente me hubiera gustado que el Boca-River se juegue en Argentina, imagino que está en el reglamento esta posibilidad y hay que acatarla", completó".