Cabe recordar que no es la primera vez que una lesión margina a Icardi de sumar minutos con la camiseta abiceleste. En la primera gira de Jorge Sampaoli al mando de la Selección, el rosarino fue convocado pero no pudo estar presente ante Brasil y Singapur, mientras que más reciente aún fue su ausencia en la última gira de Argentina por Europa previa al Mundial. Allí, el atacante no fue convocado debido a que venía sin ritmo de juego por una lesión sufrida en marzo.