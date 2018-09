Borrello, por su parte, no quiso subirse a un tren exitista por las victorias conseguidas y tomó una postura más analítica respecto del funcionamiento general. "Nosotros estamos más allá de los resultados. En etapa de preparación, uno tiene que leer la producción del equipo. No fue la mejor demostración de fútbol, por momentos hubo chispazos. Hablar de resultados o merecimientos no va, yo estoy analizando rendimientos colectivos e individuales para conformar una lista de jugadoras para el repechaje, eso es lo principal", reflexionó en diálogo con RIVE TV de Puerto Rico.