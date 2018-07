Los vientos de vacilación que resoplaron con Alexander se habían transformado en un huracán."Se me habían ido las ganas de seguir. Me había bajoneado, no quería peleara. Estaba separado de María (su esposa). Nos separamos dos años. Extrañaba a mi hija. Después empezamos a mejorar con mi mujer, entré a agarrar confianza, retomé los entrenamientos y acá estoy", resumió en aquella entrevista sobre todo el proceso que vivió en el espacio temporal que anudaron las luchas con García y Provodnikov.