"Estaba justo trabajando en la Federación y se había corrido la voz que iban a hacer una pelea a puertas cerradas para definir el último lugar en el preolímpico antes de Atenas. Lo mío fue casual. Me dijeron ¿querés ver la pelea? Sí. No te digo que se armó entre gallos y medianoche, pero fue bastante improvisada. No había mucho tiempo para formar el equipo que iba a competir". El relato irrumpe por intermedio de la voz del periodista Marcelo González, quien por entonces hacía algunos tareas en la FAB y a más de 14 años de aquel evento, se transformó en uno de los 30 testigos privilegiados de aquella tarde en el histórico estadio de Castro Barros 75.