"Cuesta creer como en Argentina se sigue mirando mal el hecho de que una mujer juegue al fútbol. Estoy en España hace un mes y acá te das cuenta de que tienen otra visión: es simplemente un deporte en el que el género no importa. Nosotros estamos lejos como sociedad. Los clubes y los dirigentes no apuestan por el fútbol femenino ni por el crecimiento del deporte, lo ven como una gran pérdida de tiempo y de dinero. Nos estamos quedando en el tiempo y los demás no están ganando no solo en lo deportivo, sino también como sociedad", reflexionó.