Milagros Otazú: Es de Posadas (Misiones) y tiene solo 17 años. Viene de jugar y ser la capitana de la Sub 17 de la Selección. Su club es la UAI Urquiza. En este 2016 -y aún con 16 años- sumó un récord muy particular: se convirtió en la primera futbolista en disputar tres torneos internacionales con la camiseta argentina en un mismo año (Sudamericano Sub 20 de Ecuador, Sudamericano Sub 17 de San Juan y Copa América de Chile).