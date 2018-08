"Lo llamaré y le pediré las disculpas a él como presidente de la institución (por Rodolfo D'Onofrio), después lo que puedan opinar o no los empleados de otros clubes (por Gallardo) a mí no me corresponde decir nada. Yo me tengo que fijar lo que piensan y lo que hacen mis empleados de Boca. Repito, no me quiero justificar, tengo que cuidar las formas las 24 horas del día por más que haya sido un ámbito privado".