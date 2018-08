Lo blanqueó Daniel Angelici, al regreso de la excursión a Barcelona. "Me hicieron una oferta por un jugador que no viajó, pero ya avisé que la voy a rechazar", comentó el titular de Boca. Si no estuvo ante Lionel Messi, ¿dónde lo vio el Barça? En el torneo de L'Alcúdia. Se trata de Leonardo Balerdi, defensor central y una de las figuras de la Selección Sub 20 que se consagró en el certamen de Valencia.