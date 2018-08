"Enfocados tenemos que estar siempre, me parece que no cambia nuestra mentalidad para jugar una u otra competencia, pero lo que pasa es que claramente hay momentos que son más decisivos que otros. La Copa te da esa posibilidad de jugar un partido de 180 minutos y no tenés revancha, tenés que enfocarte para jugar ese partido con una determinación en la cual no tenés alternativa de revancha. Pero el enfoque en la liga es lo mismo, por lo menos desde lo mental, pero siempre está el inconsciente que hace que pienses que en un torneo largo sientas que hay más posibilidades de recuperarte y nosotros ya hemos padecido eso. No nos preparamos diferente, solo que en algunas te enfocas con mayor decisión porque es a uno o dos partidos".