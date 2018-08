En la defensa, el primer impacto: aparecería Walter Kannemann. El defensor ex San Lorenzo, campeón de la Copa Libertadores con Gremio de Porto Alegre, tendría su primera oportunidad con la celeste y blanca a los 27 años. También estarían Germán Pezzella y Ramiro Funes Mori, hoy en Villarreal; otro que no estuvo en Rusia por no hallarse en pleno estado físico y futbolístico luego de una prolongada lesión.