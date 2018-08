"Esto no me lo merezco. Jamás en la vida toqué algo que no me corresponde y que me ensucien de esta manera me duele. Me levanto a las dos o tres de la madrugada y lloro como una criatura", se lamentó Laudonio, quien entiende que están manchando su nombre. "Cacho" respira y siente a Boca como un eslabón muy importante en su vida, por eso lo dramático de su situación.