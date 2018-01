Cuando me comparan con este hombre, me da algo de pena , ojalá yo ubiera sido la mitad de trabajador , de profesional , LO MERECES TODO MI FRANCO te deseo siempre lo mejor del mundo , te quiero mucho ! Y espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto! pic.twitter.com/aPwOOKIeIN

— Rene Higuita (@higuitarene) January 5, 2018