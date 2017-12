El ex capitán del Randers de Dinamarca no tuvo piedad con su compañero Jonas Borring. Fue un escándalo que sorprendió al país escandinavo, dado que Borring explicó públicamente que no quería pertenecer más en un equipo en el que "el líder se acuesta con las esposas de sus compañeros". El resto del plantel apoyó al traicionado y se sumó a la causa. Al poco tiempo, los dos jugadores involucrados fueron transferidos.