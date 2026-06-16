Sigue la búsqueda de la embarcación con cinco tripulantes que partió desde Hudson y no regresó

El video muestra imágenes de un operativo de búsqueda y rescate en el Río de la Plata. Se observan tomas aéreas desde una aeronave que sobrevuela el cuerpo de agua y sus márgenes.

La intensa búsqueda de la embarcación “Chamigo-Ho”, que partió el pasado domingo desde Hudson y nunca regresó, se mantiene activa. En ese marco, la Prefectura Naval Argentina incorporó una aeronave para reforzar los rastrillajes.

En la embarcación deportiva habían zarpado cinco tripulantes, quienes partieron desde la Costanera de Hudson, en el sur del Conurbano, y no volvieron a puerto.

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Fuentes allegadas al caso indicaron a Infobae que en las últimas horas las autoridades sumaron un avión PA-62 para coordinar las tareas aéreas junto con los guardacostas, semirrígidos y patrullas terrestres que rastrillan la zona.

En estos momentos, la PNA mantiene un operativo intensivo. Este martes se intensificaron las tareas de rastrillaje con el despegue y la incorporación al área de operaciones del avión PA-62 de la fuerza.

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Esta aeronave, según precisaron, realiza tareas de reconocimiento visual y patrullaje aéreo “con el objetivo de optimizar la cobertura de los cuadrantes y coordinar los esfuerzos con las unidades desplegadas en el agua”.

Paralelamente, en el tramo del Río de la Plata que se extiende entre el Puerto de Buenos Aires y la Ciudad de La Plata, continúan desplegados los guardacostas GC-79 “Río Deseado”, GC-129 “Lago Colhue”, GC-140 “Lago Yehuin” y GC-75 “Bahía Blanca”, con apoyo de embarcaciones semirrígidas. En tanto, personal de la fuerza realiza patrullajes terrestres a lo largo de toda la franja costera.

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Cinco tripulantes se encontraban a bordo de la embarcación, ahora buscada por la PNA.

De acuerdo con fuentes del caso, la búsqueda se inició tras un aviso del personal del Camping Hudson, que alertó que cinco hombres mayores de edad habían ingresado al río durante la mañana para realizar pesca deportiva de pejerrey y no habían regresado al caer la tarde. Sus vehículos permanecieron estacionados en el predio.

Según los datos relevados por la Prefectura Naval Argentina, la tripulación tenía experiencia en navegación y contaba con los elementos de seguridad reglamentarios a bordo, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.

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“Hasta el momento se han realizado reiterados intentos de comunicación por radiofrecuencia y telefonía celular sin obtener resultados positivos”, lamentaron las fuentes.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone.

“No hubo una última comunicación”

Entre los ocupantes se encuentran Carlos y Claudio Kovach, cuyos nombres fueron confirmados por su hermano Ricardo Kovach, quien fue quien radicó la denuncia formal tras ser alertado por un trabajador portuario.

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Ricardo relató que la preocupación comenzó a crecer durante la tarde del domingo. “A las 18 se contactó el muchacho que los embarcó con otro de mis hermanos y ahí iniciamos la búsqueda”, declaró. Ante la falta de respuesta de los ocupantes, actuó sin demora: “Hice la denuncia en la Comisaría de Barrio Marítimo y en paralelo en Prefectura”, precisó.

Uno de los aspectos que más inquieta a quienes llevan adelante el operativo es que no hubo ningún pedido de auxilio ni comunicación previa a la desaparición. “No hubo una última comunicación”, señaló Ricardo, quien precisó que “la última señal del celular de mi hermano es de las 6.20” del domingo.

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Sobre la dirección que pudo haber tomado la lancha, el familiar admitió que no se conoce el rumbo inicial. “Por cuestiones de corriente, se imaginan que pudo haber ido hacia el sur, hacia La Plata, y no hacia el lado de Capital”, explicó, aunque aclaró que se trata de “una conjetura nomás” y que el rastrillaje abarca desde Dock Sud hasta La Plata en todos los sentidos.

Ricardo también precisó la dinámica habitual de estas salidas de pesca. Según describió, el plan era alejarse unos cuatro o cinco kilómetros de la costa, garetear —técnica que consiste en anclar la embarcación de forma parcial mediante un dispositivo de lona— y pescar hasta las 17, hora en que usualmente se emprende el regreso antes de la caída del sol.

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