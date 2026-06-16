Durmiendo y en calzoncillos: así cayó en Mar del Tuyú un empresario acusado de un feroz transfemicidio

Un oficial táctico supervisa la detención del prófugo implicado en el transfemicidio de Alejandra Benites, cuya imagen se muestra en el recuadro.

El empresario Ricardo Horacio “Riki” Puenzo, acusado del transfemicidio de Alejandra “Power” Benites en Tucumán, fue capturado en Mar del Tuyú en un operativo coordinado entre Gendarmería, la SubDDI de la Costa y el Ministerio Público Fiscal de esta provincia.

Puenzo, dedicado al rubro de los boliches, tenía captura nacional e internacional y alerta roja de Interpol vigente desde 2022, cuando escapó poco antes de que inicie el juicio en su contra por el crimen de la joven trans y la tentativa de homicidio de Diego Ramón Mercado, en un hecho registrado en noviembre de 2020.

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El fugitivo figuraba en la lista de los más buscados de la provincia de Tucumán, con una recompensa de 30 millones de pesos por información por su paradero. En el allanamiento, los investigadores hallaron documentos con falsas identidades, armas de fuego y plantas de marihuana.

Alejandra "Power" Benites

El Ministerio Público tucumano indicó que los detectives que estaban tras sus pasos debieron sortear maniobras de desinformación impulsadas por personas vinculadas a su entorno, que buscaban desviar la búsqueda hacia distintas provincias e incluso hacia otros países.

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Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Criminal “Tucumán”, con la colaboración del Equipo de Investigación Judicial, lograron individualizar un número de teléfono y una cuenta de whatsapp utilizado por el prófugo.

“Se realizó el análisis y cotejo técnico de direcciones IP a partir de un informe de la compañía Meta Platforms Inc (WhatsApp LLC)”, se obtuvo como última dirección un registro de IP pública que permitió emparejar al proveedor de servicio de internet asociado y por consiguiente la identificación de una red residencial en un domicilio particular en Mar del Tuyú, en el Partido de la Costa.

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Los elementos secuestrados al detenido por el transfemicidio

De esta manera, el 12 de junio pasado, a las 5.30 de la madrugada, gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Campo de Mayo” irrumpieron en la casa donde “Riki” se ocultaba.

Lo encontraron durmiendo y en calzoncillos. El mejor panorama para el procedimiento, ya que al empresario guardaba en el domicilio una pistola Beretta, 105 municiones, un bastón extensible de metal y una manopla de metal.

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Además, los efectivos incautaron siete celulares, dos notebooks, ocho documentos de identidad (cinco masculinos y tres femeninos) y un pendrive.

"Riki" Puenzo fue esposado por Gendarmería

En el allanamiento estuvo presente una comisión del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Tucumán y policías bonaerenses y en el caso interviene María Valeria Mibelli, jueza del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial de Capital.

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Tras su detención, el empresario quedó alojado en una dependencia de estricta seguridad, bajo permanentes medidas de custodia y control, informaron desde el MPF.

En ese lugar permanecerá, hasta tanto se completen los trámites administrativos y judiciales para su traslado y posterior extradición a Tucumán, jurisdicción que requiere su inmediata comparecencia ante la Justicia por homicidio agravado por odio racial y religioso, un delito tipificado en el Artículo 80, inciso 4, del Código Penal Argentino, que castiga con reclusión o prisión perpetua a quien mate a otra persona guiado por el prejuicio, la discriminación o la intolerancia hacia sus creencias, etnicidad o nacionalidad.

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El caso

“Riki” Puenzo está acusado de asesinar a tiros a Benites y de intentar matar a Mercado, durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, en San Miguel de Tucumán.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Benites se encontraba en la vereda junto a Mercado, cuando el acusado se acercó en una moto y mantuvo una charla con la joven trans, pero se desató una discusión.

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En ese momento, el empresario sacó una pistola calibre 9 milímetros y efectuó múltiples disparos. Seis plomos impactaron en la espalda de Benites y cuatro en Mercado.