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¿Tania Rincón se volverá a casar? Su joven novio Pedro Pereyra destapa los planes de la pareja

La distancia por cuestiones laborales no ha frenado la relación de la conductora y el productor

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La relación entre Tania Rincón y Pedro Pereyra cumple tres años y este asegura que se fortalece con el tiempo. - (IG: @pedropereyraf)

La relación entre Tania Rincón y Pedro Pereyra atraviesa uno de sus momentos más sólidos. A tres años de haber iniciado su historia juntos, la pareja mantiene una dinámica marcada por los compromisos profesionales, especialmente ahora que la conductora forma parte de la cobertura del Mundial 2026.

Aunque la agenda de ambos ha reducido considerablemente el tiempo que pasan juntos, Pedro asegura que eso no ha afectado su vínculo. Por el contrario, considera que el respeto, la confianza y la comunicación han sido fundamentales para fortalecer la relación frente a las exigencias de sus carreras.

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Durante un encuentro con medios de comunicación, Pereyra habló sobre su presente sentimental, las críticas que han enfrentado como familia ensamblada y la posibilidad de llegar al altar junto a la conductora.

Tres años después, la relación sigue avanzando

Tania Rincón ha sido ligada sentimentalmente al productor de TUDN, Pedro Pereyra.
Pedro Pereyra afirma que los compromisos profesionales, incluida la cobertura del Mundial 2026 de Tania Rincón, reducen el tiempo juntos sin afectar el vínculo. - (@pedropereyraf, @taniarin).

Pedro Pereyra aseguró que el balance de estos años juntos ha sido positivo y que la relación continúa evolucionando conforme ambos se conocen mejor.

Muy bien, muy bien. Son tres años y pues la verdad estamos muy contentos. Cada vez nos conocemos mejor y bastante felices”, expresó.

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Sobre los comentarios que han surgido en torno a la convivencia con Daniel Pérez, ex esposo de Tania Rincón, y la dinámica familiar que comparten con los hijos de la conductora, señaló que han aprendido a no permitir que las opiniones externas influyan en su vida personal. “La gente es libre de comentar y opinar lo que quiera. Al final nosotros sabemos qué es lo que vivimos y hemos aprendido que eso no afecte en lo absoluto nuestra relación”, afirmó.

La clave para enfrentar las críticas

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Pereyra señala que el respeto, la confianza y la comunicación sostienen su relación ante las exigencias de sus carreras. - (IG: @taniarin)

El productor considera que la buena comunicación ha sido el elemento que les ha permitido construir una relación estable, incluso en momentos en los que las redes sociales han puesto el foco sobre su vida privada.

La comunicación siempre es clave. Para mí es lo más importante en una relación. Si algo no te parece, es hablarlo en el momento antes de que crezca y eso es lo que nos ha funcionado”, explicó.

Respecto a los comentarios negativos que suelen aparecer en plataformas digitales, reconoció que tanto él como Tania han optado por mantener cierta distancia. “Tratamos de no leer muchos comentarios”, comentó. Según explicó, prefieren concentrarse en lo que viven como pareja y no en las interpretaciones que puedan surgir desde el exterior.

Pereyra también habló sobre la relación que ha construido con los hijos de la conductora. “Muy bien, nos llevamos bastante bien, jugamos y hemos encontrado una muy bonita relación”, señaló, destacando la convivencia que han logrado desarrollar con el paso del tiempo.

¿Campanas de boda? Pedro ya piensa en el siguiente paso

(IG: @taniarin)
Pedro Pereyra confirma que ya habla con Tania Rincón sobre una boda, sin fecha definida, y dice que le gustaría una celebración sencilla e íntima. - (IG: @taniarin)

Uno de los temas que más llamó la atención fue la posibilidad de una boda. Aunque aclaró que todavía no existe una fecha definida, confirmó que el tema ya forma parte de las conversaciones con Tania Rincón.

La boda, pues sí, tal vez, tal vez pronto”, dijo entre sonrisas. Cuando le preguntaron si ya habían hablado seriamente sobre el asunto, respondió de manera directa: “Lo hemos platicado, sí, claro”.

Sobre cómo imagina ese momento, dejó claro que no quisiera con una celebración ostentosa. “Me gustaría algo sencillo con amigos muy cercanos. No soy una persona muy extravagante, entonces me gustaría algo íntimo, pequeño. Ella creo que también”, reveló.

Mientras ese paso llega, ambos continúan concentrados en sus proyectos profesionales. De hecho, la cobertura mundialista ha provocado que apenas coincidan en casa. “La veo más en la tele que en la casa”, bromeó.

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