Colombia

Así iban a enviar media tonelada de cocaína desde el puerto de Cartagena a Italia: Policía publicó video

En las imágenes difundidas por la institución se puede observar cómo los agentes extraen una sustancia rojiza de los barriles, evidenciando el método utilizado para disfrazar el cargamento ilícito

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El operativo de la Policía Nacional de Colombia culminó con la incautación de 578 kilogramos de cocaína, ocultos en un contenedor con destino a Italia. Múltiples barriles plásticos de colores blanco y azul son visibles en la escena - crédito @PoliciaColombia/X

La Policía Nacional de Colombia dio un nuevo golpe al narcotráfico al impedir la salida de 578 kilos de cocaína desde el puerto de Cartagena, capital del departamento de Bolívar, con destino a Italia. El decomiso se concretó tras una exhaustiva revisión de contenedores y barriles plásticos de color blanco y azul, donde los agentes hallaron la sustancia ilegal oculta de forma meticulosa.

Durante la operación, los uniformados utilizaron herramientas especializadas para inspeccionar los recipientes. En las imágenes difundidas por la institución, se puede observar cómo los agentes extraen una sustancia rojiza de los barriles, evidenciando el método utilizado para disfrazar el cargamento ilícito.

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La incautación de la cocaína representa una afectación directa a las estructuras financieras del narcotráfico que emplean rutas internacionales para movilizar grandes cantidades de droga.

En esta ocasión, el operativo incluyó la inspección visual y técnica de múltiples barriles plásticos de color blanco y azul, los cuales estaban dispuestos dentro del contenedor intervenido. La acción policial evitó que el alijo llegara a Europa, reforzando así los controles en los principales puertos del Caribe colombiano.

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La incautación de estos 578 kilogramos forma parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para frenar el envío de droga hacia mercados internacionales.

La Policía Nacional de Colombia dio un nuevo golpe al narcotráfico al impedir la salida de 578 kilos de cocaína desde el puerto de Cartagena con destino a Italia - crédito captura de pantalla @PoliciaColombia/X
La Policía Nacional de Colombia dio un nuevo golpe al narcotráfico al impedir la salida de 578 kilos de cocaína desde el puerto de Cartagena con destino a Italia - crédito captura de pantalla @PoliciaColombia/X

Cayó cargamento de más de dos toneladas de cocaína en Cartagena

Una operación reciente de la Policía Nacional de Colombia en Cartagena produjo la incautación de más de 2,4 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a Valencia, España. El hallazgo impactó directamente las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

La carga ilícita fue detectada dentro de 1.660 sacos de pellet de café, cada uno con un peso de 15 kilogramos. El procedimiento empleó capacidades técnicas y operacionales especializadas, logrando identificar la presencia de la sustancia mezclada entre el producto que sería exportado.

El análisis forense realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que las muestras incautadas contenían una concentración de cocaína del 9,8 %. Este resultado permitió fortalecer la investigación y sumar pruebas clave contra los responsables.

Una operación reciente de la Policía Nacional de Colombia en Cartagena produjo la incautación de más de 2,4 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a Valencia, España - crédito Departamento de Antinarcoticos Policía Nacional
Una operación reciente de la Policía Nacional de Colombia en Cartagena produjo la incautación de más de 2,4 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a Valencia, España - crédito Departamento de Antinarcoticos Policía Nacional

Según indicaron las autoridades, la incautación representa un golpe a las finanzas criminales por un monto superior a $13.408 millones colombianos y evitó la entrada al mercado de unas 6,1 millones de dosis de cocaína. Esta acción se enmarca dentro de la Estrategia Esmeralda Plus, impulsada por la Dirección de Antinarcóticos.

La Policía Nacional sostiene que la ofensiva permanente contra el narcotráfico logra “impactar de manera contundente las estructuras criminales transnacionales, evitando que grandes cantidades de sustancias ilícitas lleguen a los mercados internacionales y fortaleciendo la seguridad global”.

La Dirección de Antinarcóticos, bajo el mando del Brigadier General William Castaño Ramos, reafirmó su compromiso con el desarrollo de operaciones estratégicas dirigidas a combatir el tráfico de drogas. El general destacó la importancia de fortalecer los controles en puertos, aeropuertos y corredores logísticos para impedir nuevas modalidades de ocultamiento.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de la línea antidrogas 167, asegurando total reserva sobre la identidad de los denunciantes.

Este video documenta una operación policial contra el narcotráfico en Cartagena. Se observan varias filas de pallets cargados con cientos de paquetes envueltos. Los paquetes blancos y grises son objeto de una incautación que asciende a más de 2.4 toneladas de cocaína. El material visual corresponde a la cobertura de un evento - crédito Policía Nacional

Las recientes operaciones antidrogas en la ciudad de Cartagena reflejan la capacidad operativa y la coordinación de las autoridades colombianas para enfrentar el narcotráfico a gran escala. La implementación de técnicas avanzadas de inspección y el fortalecimiento de los controles en rutas estratégicas permiten detectar y neutralizar métodos sofisticados de ocultamiento.

El impacto económico para las organizaciones criminales y la protección de la seguridad internacional constituyen aspectos centrales de estas acciones, que cuentan además con el respaldo de campañas de denuncia ciudadana y estrategias institucionales enfocadas en la disrupción de redes transnacionales.

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