Una de las mayores fábricas de televisores y aires acondicionados del país frenará su producción en julio

La planta de Río Grande produce televisores, aires acondicionados y celulares para el mercado local

Una de las mayores fábricas de televisores y aires acondicionados del país frenará su producción durante julio en su planta de Río Grande, Tierra del Fuego, en un contexto de desaceleración del consumo y ventas por debajo de las expectativas en algunos segmentos de la industria electrónica. La compañía reducirá temporalmente su actividad para ajustar sus niveles de producción a la demanda actual.

Aunque inicialmente se evaluó parar la planta 45 días, la interrupción al final se extendería durante 10 días hábiles y sería durante la segunda o tercera semana de julio, según trascendió. La medida alcanzará a la planta fueguina donde se fabrican televisores, aires acondicionados y celulares. La empresa emplea allí a unos 600 personas.

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La decisión se produce en momentos en que distintos fabricantes analizan ajustes en sus niveles de actividad ante una demanda que evolucionó por debajo de las previsiones realizadas a comienzos de año. Fuentes del sector señalaron que varias compañías trabajan en procesos de adecuación de stocks para equilibrar inventarios y producción frente a un mercado que mostró un desempeño más débil que el esperado. No fue el caso de los televisores, cuyas ventas crecieron fuerte en la previa del Mundial.

Consultado al respecto, el secretario general de la UOM seccional Río Grande, Oscar Martínez, confirmó el freno de la planta durante 10 días el mes próximo pero garantizó que los trabajadores cobrarán el 100% de sus salarios, incluidos los adicionales.

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El período sin actividad será de 10 días hábiles, por debajo de los 45 días que se evaluaron inicialmente

Desde la empresa evitaron confirmar esta información y remarcaron que “actualmente sus operaciones industriales se desarrollan con normalidad en todas sus plantas”.

“Asimismo, es importante señalar que la actividad industrial de la compañía se organiza de acuerdo con los ciclos productivos de cada negocio. En este marco, existe un período habitual de transición entre la finalización de la producción vinculada a la temporada de televisores y el inicio de la fabricación de equipos de aire acondicionado. Esta instancia forma parte de la planificación operativa regular de la empresa y no implica, al momento, una discontinuidad de sus operaciones”, aclaró BGH a Infobae.

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De todas maneras, afirmó que “continúa monitoreando la evolución del mercado y adecuando su planificación productiva de acuerdo con las necesidades del negocio, manteniendo su compromiso con el empleo, la producción nacional y el abastecimiento de sus clientes”.

Respecto del motivo de la decisión de frenar la producción por algunos días, Martínez explicó que se debe a falta de insumos y que la decisión de reducir el tiempo de parálisis de 45 días a 10 tiene que ver con que “se fueron recuperando otras producciones”. Como otras empresas, BGH produce a facón en otras fábricas, por lo que insumos que la empresa había destinado a esas instalaciones los recuperó y ahora se encargará de fabricar los productos que había tercerizado. Es por eso que logró reducirse el plazo. Sin embargo, además existe un problema de exceso de stocks que la compañía buscará regularizar con este freno de la planta.

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Según explicó Martínez, uno de los aspectos centrales de la negociación estuvo vinculado con la preservación de los ingresos de los trabajadores durante el período sin actividad productiva. “Lo que hemos logrado es la posibilidad de que los trabajadores no pierdan nada de su salario. El compromiso de la empresa es no afectar un solo centavo del salario, ni siquiera los adicionales”, remarcó, luego de precisar que desde la firma le habían planteado adelantarle las vacaciones a los trabajadores, como suelen hacer habitualmente las empresas.

Martínez remarcó además que durante los próximos días se terminará de firmar el acuerdo, que podría incluir una garantía de que no habrá despidos hasta fin de año. “Va a ser parte del acuerdo la fecha en la que se parará la planta. Y además, esperamos que se garantice estabilidad laboral hasta fin de año. Todavía faltan detalles”, indicó.

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La interrupción temporal de líneas de producción aparece como una herramienta utilizada por algunas empresas para reequilibrar el nivel de stock disponible y adecuar los planes de fabricación a la realidad del mercado.

La situación ocurre en medio de un escenario que, según advirtió el propio gremio, presenta señales de preocupación para la segunda mitad del año. “Prevemos un segundo semestre muy complicado. Estos son algunos indicios. Para año próximo no sabemos cómo va a ser”, afirmó Martínez.

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La planta de Río Grande ocupa un lugar relevante dentro del esquema industrial de BGH. La compañía produce en Tierra del Fuego desde 1978 y consolidó allí buena parte de sus operaciones vinculadas a la electrónica de consumo. En esas instalaciones se fabrican televisores, aires acondicionados y celulares. Hasta hace algunos años, también se fabricaban otros productos, como microondas, por ejemplo, pero la apertura importadora hizo que ya algunos ítems ya no resulten rentables.