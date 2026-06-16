Economía

Una de las mayores fábricas de televisores y aires acondicionados del país frenará su producción en julio

La medida será más breve de la prevista inicialmente. Qué pasará con los trabajadores durante esos días. Negociaciones de la UOM con la empresa

Guardar
Google icon
La planta de Río Grande produce televisores, aires acondicionados y celulares para el mercado local
La planta de Río Grande produce televisores, aires acondicionados y celulares para el mercado local

Una de las mayores fábricas de televisores y aires acondicionados del país frenará su producción durante julio en su planta de Río Grande, Tierra del Fuego, en un contexto de desaceleración del consumo y ventas por debajo de las expectativas en algunos segmentos de la industria electrónica. La compañía reducirá temporalmente su actividad para ajustar sus niveles de producción a la demanda actual.

Aunque inicialmente se evaluó parar la planta 45 días, la interrupción al final se extendería durante 10 días hábiles y sería durante la segunda o tercera semana de julio, según trascendió. La medida alcanzará a la planta fueguina donde se fabrican televisores, aires acondicionados y celulares. La empresa emplea allí a unos 600 personas.

PUBLICIDAD

La decisión se produce en momentos en que distintos fabricantes analizan ajustes en sus niveles de actividad ante una demanda que evolucionó por debajo de las previsiones realizadas a comienzos de año. Fuentes del sector señalaron que varias compañías trabajan en procesos de adecuación de stocks para equilibrar inventarios y producción frente a un mercado que mostró un desempeño más débil que el esperado. No fue el caso de los televisores, cuyas ventas crecieron fuerte en la previa del Mundial.

Consultado al respecto, el secretario general de la UOM seccional Río Grande, Oscar Martínez, confirmó el freno de la planta durante 10 días el mes próximo pero garantizó que los trabajadores cobrarán el 100% de sus salarios, incluidos los adicionales.

PUBLICIDAD

El período sin actividad será de 10 días hábiles, por debajo de los 45 días que se evaluaron inicialmente
El período sin actividad será de 10 días hábiles, por debajo de los 45 días que se evaluaron inicialmente

Desde la empresa evitaron confirmar esta información y remarcaron que “actualmente sus operaciones industriales se desarrollan con normalidad en todas sus plantas”.

“Asimismo, es importante señalar que la actividad industrial de la compañía se organiza de acuerdo con los ciclos productivos de cada negocio. En este marco, existe un período habitual de transición entre la finalización de la producción vinculada a la temporada de televisores y el inicio de la fabricación de equipos de aire acondicionado. Esta instancia forma parte de la planificación operativa regular de la empresa y no implica, al momento, una discontinuidad de sus operaciones”, aclaró BGH a Infobae.

De todas maneras, afirmó que “continúa monitoreando la evolución del mercado y adecuando su planificación productiva de acuerdo con las necesidades del negocio, manteniendo su compromiso con el empleo, la producción nacional y el abastecimiento de sus clientes”.

Respecto del motivo de la decisión de frenar la producción por algunos días, Martínez explicó que se debe a falta de insumos y que la decisión de reducir el tiempo de parálisis de 45 días a 10 tiene que ver con que “se fueron recuperando otras producciones”. Como otras empresas, BGH produce a facón en otras fábricas, por lo que insumos que la empresa había destinado a esas instalaciones los recuperó y ahora se encargará de fabricar los productos que había tercerizado. Es por eso que logró reducirse el plazo. Sin embargo, además existe un problema de exceso de stocks que la compañía buscará regularizar con este freno de la planta.

Según explicó Martínez, uno de los aspectos centrales de la negociación estuvo vinculado con la preservación de los ingresos de los trabajadores durante el período sin actividad productiva. “Lo que hemos logrado es la posibilidad de que los trabajadores no pierdan nada de su salario. El compromiso de la empresa es no afectar un solo centavo del salario, ni siquiera los adicionales”, remarcó, luego de precisar que desde la firma le habían planteado adelantarle las vacaciones a los trabajadores, como suelen hacer habitualmente las empresas.

Martínez remarcó además que durante los próximos días se terminará de firmar el acuerdo, que podría incluir una garantía de que no habrá despidos hasta fin de año. “Va a ser parte del acuerdo la fecha en la que se parará la planta. Y además, esperamos que se garantice estabilidad laboral hasta fin de año. Todavía faltan detalles”, indicó.

La interrupción temporal de líneas de producción aparece como una herramienta utilizada por algunas empresas para reequilibrar el nivel de stock disponible y adecuar los planes de fabricación a la realidad del mercado.

La situación ocurre en medio de un escenario que, según advirtió el propio gremio, presenta señales de preocupación para la segunda mitad del año. “Prevemos un segundo semestre muy complicado. Estos son algunos indicios. Para año próximo no sabemos cómo va a ser”, afirmó Martínez.

La planta de Río Grande ocupa un lugar relevante dentro del esquema industrial de BGH. La compañía produce en Tierra del Fuego desde 1978 y consolidó allí buena parte de sus operaciones vinculadas a la electrónica de consumo. En esas instalaciones se fabrican televisores, aires acondicionados y celulares. Hasta hace algunos años, también se fabricaban otros productos, como microondas, por ejemplo, pero la apertura importadora hizo que ya algunos ítems ya no resulten rentables.

Temas Relacionados

BGHTierra del FuegoRío Grandetelevisoresaires acondicionadoscelularesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La producción de las pymes cayó 9,2% y la caída de las ventas ya afecta a más del 80% de las empresas

El sector atraviesa una profunda crisis que está tensionando la cadena de pagos y afectando el empleo

La producción de las pymes cayó 9,2% y la caída de las ventas ya afecta a más del 80% de las empresas

Mercados: las acciones argentinas operan en baja y rebota el riesgo país

El índice S&P Merval cae 1,5% tras el récord del viernes. Los índices de Wall Street negocian mixtos y el petróleo pierde 3%

Mercados: las acciones argentinas operan en baja y rebota el riesgo país

El Banco Mundial debate hoy la garantía de USD 2.000 millones para la Argentina

Hoy el directorio del organismo internacional va a definir si le entrega o no el respaldo al Gobierno para que pueda negociar prestamos con bancos internacionales a una menor tasa. Cuándo lo hará el BID y CAF y cuánto lo necesita Caputo

El Banco Mundial debate hoy la garantía de USD 2.000 millones para la Argentina

¿Llegan los cargadores Tesla a la Argentina? YPF firmó un acuerdo con el gigante tecnológico de Elon Musk

Horacio Marín, presidente de la petrolera, visitó la Gigafactory en Texas y firmó un convenio marco con la compañía del hombre que acaba de convertirse en el primer billonario de la historia

¿Llegan los cargadores Tesla a la Argentina? YPF firmó un acuerdo con el gigante tecnológico de Elon Musk

¿Ganar el Mundial o que mejore la economía?: qué eligen los argentinos según una encuesta

La Copa del Mundo genera expectativas positivas, pero convive con dificultades económicas que no son ignoradas

¿Ganar el Mundial o que mejore la economía?: qué eligen los argentinos según una encuesta

DEPORTES

800 pases, 27 remates al arco y 1 sola infracción: así le empató Cabo Verde un histórico partido a España en el Mundial

800 pases, 27 remates al arco y 1 sola infracción: así le empató Cabo Verde un histórico partido a España en el Mundial

Mundial 2026: el calendario obliga a las selecciones a superar miles de kilómetros y climas imprevisibles

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Marcelo Tinelli, Zaira Nara y Pampita partieron rumbo a Kansas City para alentar a la Selección: “Coronados de gloria”

Marcelo Tinelli, Zaira Nara y Pampita partieron rumbo a Kansas City para alentar a la Selección: “Coronados de gloria”

Los días de Camila Galante y sus hijos en los parques de Disney antes del debut de Argentina en el Mundial

La China Suárez sorprendió con una foto retro y encendió el clima mundialista antes del partido de la Selección

El emotivo mensaje de Maru Botana por el cumpleaños de su hija menor: “Mi compañera de ruta”

Soledad Fandiño contó la insólita recomendación de su ex, René Pérez, para encontrar pareja

INFOBAE AMÉRICA

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Alcaldía de San Salvador Centro invierte $3.5 millones anuales en limpieza y prevención de inundaciones

Menor de 15 años fue capturado tras extorsionar a su padrastro en el occidente de El Salvador

José Daniel Ferrer rechazó las medidas económicas anunciadas por la dictadura cubana: “No son reformas, son parches”

El Gobierno activa investigaciones por extorsiones en carreteras guatemaltecas tras un video viral