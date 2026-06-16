Costa Rica

El robo de contenedores deja pérdidas por USD 2 millones al transporte de carga de Costa Rica en dos años

Autoridades registran 330 denuncias en ese periodo; solo en 2025 se reportaron 156 casos, lo que significó un aumento del 31% respecto al año anterior. El avance de este delito ha obligado a las empresas a asumir mayores costos y a restringir los desplazamientos nocturnos.

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El robo de contenedores ha provocado pérdidas por USD 2 millones a los transportistas de Costa Rica en los últimos dos años y afectó la mercadería y la operación logística. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)
El robo de contenedores ha provocado pérdidas por USD 2 millones a los transportistas de Costa Rica en los últimos dos años y afectó la mercadería y la operación logística. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

El robo de contenedores ha generado una pérdida económica estimada en USD 2 millones para los transportistas de Costa Rica en los últimos dos años, afectando tanto la mercadería como los componentes esenciales de la operación logística. Este fenómeno, que involucra asaltos violentos y sofisticados, mantiene en alerta a empresarios y autoridades ante el impacto sobre la seguridad vial y la integridad de los conductores.

Durante los últimos dos años y hasta la fecha, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha recibido 330 denuncias de robos de contenedores e identificado la existencia de bandas especializadas en este tipo de asaltos. En 2025, las denuncias ascendieron a 156 casos, lo que implicó un incremento del 31% respecto al año anterior. A mediados de junio de 2026, ya se habían sumado 50 nuevas denuncias, reflejando la persistencia y el ritmo acelerado de este delito. Según datos recogidos por CR Hoy, en promedio la policía judicial recibe una denuncia cada dos días, lo que evidencia la magnitud del problema para el transporte de carga en el país.

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Rutas críticas y horarios de mayor riesgo

Las investigaciones del OIJ revelan que los robos se concentran principalmente en tres rutas nacionales: la Interamericana Norte, la Ruta 32 hacia Limón y la carretera San José-Caldera (Ruta 27). Los delincuentes aprovechan la franja horaria entre las 21:00 y la medianoche, con especial frecuencia los martes, para interceptar a los transportistas en puntos estratégicos.

Las investigaciones del OIJ ubicaron los principales robos de contenedores en la Interamericana Norte, la Ruta 32 hacia Limón y la Ruta 27 entre las 21:00 y la medianoche. (EFE/STR/Archivo)
Las investigaciones del OIJ ubicaron los principales robos de contenedores en la Interamericana Norte, la Ruta 32 hacia Limón y la Ruta 27 entre las 21:00 y la medianoche. (EFE/STR/Archivo)

Los cantones de Alajuela, Esparza, Limón y Orotina acumulan casi la mitad de los asaltos, situación atribuida a la proximidad de estos lugares con los principales puertos y zonas de origen de la carga. Los atracos suelen darse en carretera, sobre todo cuando los camiones reducen la velocidad en tramos específicos; allí, los agresores bloquean el paso y someten a los choferes bajo amenazas.

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En ocasiones, los delincuentes atacan a los conductores durante sus pausas para descanso o alimentación, aprovechando la vulnerabilidad al momento de reincorporarse al trayecto. Otro patrón menos frecuente ocurre al inicio del recorrido, cuando los transportistas salen de puertos o pasos fronterizos. Entre los productos más sustraídos destacan alimentos, llantas, cobre, carnes y artículos electrónicos, muchos de los cuales reaparecen en el mercado legal nacional.

Bandas organizadas y tecnología para eludir controles

Las autoridades y los empresarios han identificado que las bandas dedicadas a este delito cuentan con información precisa sobre la carga y los itinerarios. Los asaltantes actúan con rapidez y conocimiento detallado, descargando la mercadería en muy poco tiempo y deshaciéndose del equipo utilizado.

A pesar de las inversiones en tecnología de rastreo, los delincuentes utilizan dispositivos conocidos como jammers para bloquear las señales GPS de los camiones. Francisco Quirós, vicepresidente de Canatrac, señaló a CR Hoy que “las unidades se refuerzan con los GPS, pero ya ni eso está dando resultado porque usan algunos dispositivos que llaman jammer para bloquear las señales”. En respuesta, muchas empresas han incrementado los controles y contratado custodios, aunque el costo recae sobre todo en los transportistas independientes. Como consecuencia, los camioneros tienden a evitar los desplazamientos nocturnos, lo que reduce las horas productivas y afecta la eficiencia de la cadena logística.

Los delincuentes usan jammers para bloquear las señales GPS de los camiones, mientras las empresas refuerzan controles y contratan custodios para el transporte de carga. (EFE/Jorge Torres/Archivo)
Los delincuentes usan jammers para bloquear las señales GPS de los camiones, mientras las empresas refuerzan controles y contratan custodios para el transporte de carga. (EFE/Jorge Torres/Archivo)

Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de la Fiscalía General, explicó a CR Hoy que la falta de recursos para reforzar la vigilancia policial en las principales rutas y la carencia de sistemas tecnológicos dificulta la respuesta ante estos delitos. Boraschi también describió cómo las organizaciones criminales diversifican sus actividades ilícitas según la presión de las autoridades, alternando entre el robo de contenedores, el narcotráfico y la extorsión.

Desarticulación de bandas y conexiones con otras economías ilegales

A pesar de los desafíos, las autoridades lograron desmantelar al menos tres bandas dedicadas a estos asaltos, y algunas investigaciones culminaron con condenas judiciales. El OIJ detectó que muchas de estas organizaciones no se concentran exclusivamente en el robo de carga, sino que participan en una gama más amplia de actividades delictivas y recurren a este delito de manera ocasional o como complemento a otras economías ilícitas.

En 2025, una operación policial en Puntarenas contra una banda de narcotráfico reveló la conexión entre el robo de contenedores y otros delitos. Los investigadores hallaron televisores de modelo idéntico en distintas viviendas de los sospechosos, lo que condujo a descubrir que el grupo también se dedicaba al robo de mercancías como parte de sus negocios ilegales, de acuerdo con lo expuesto por CR Hoy.

El repunte de los robos suele coincidir con períodos de mayor actividad comercial, como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Viernes Negro y la temporada navideña. Además, existen casos en los que el objetivo del asalto no es la mercadería, sino el control del contenedor para contaminar la carga con drogas y facilitar su salida del país.

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