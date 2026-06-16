De furor viral en el Mundial a la Copa Sudamericana: el neozelandés Tim Payne firmaría con un histórico club

Payne podría jugar en Sudamérica tras el Mundial 2026 (AFP)

El defensor neozelandés Tim Payne está a un paso de concretar su llegada al Club Olimpia de Paraguay, un movimiento que ha captado la atención tanto de la prensa internacional como de los aficionados sudamericanos. Según fuentes británicas citadas por Sky Sports y recogidas por diferentes medios paraguayos, como La Nación y Diario Hoy, el futbolista de 32 años, quien actualmente representa a la selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026, firmará contrato con el club una vez finalizada la participación de su país en la principal cita futbolística.

La noticia del inminente fichaje fue confirmada por el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, quien aseguró en sus redes sociales: “Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase. Se espera que el club lo haga oficial en las próximas horas”. A este anticipo se sumó la cuenta oficial de Olimpia, que publicó un mensaje en X con dos emojis —un brazo flexionado y la bandera de Nueva Zelanda—, interpretado como un guiño inequívoco al inminente refuerzo.

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El paso de Payne al fútbol sudamericano se daría en un contexto de alta exposición mediática. Hasta hace pocas semanas, el jugador era desconocido fuera de su país natal, pero una campaña digital promovida por un influencer argentino lo catapultó a la fama mundial. Su cuenta de Instagram pasó de menos de 5 mil a más de 5 millones de seguidores, fenómeno que lo transformó en la sensación viral del Mundial 2026. Sky Sports destacó: “El lateral derecho neozelandés y sensación viral Tim Payne se unirá al equipo paraguayo Olimpia procedente de Wellington Phoenix”.

La publicación de Sky Sports

El valor de la ficha de Payne ronda los USD 350 mil, según el portal especializado Sofascore. Este monto lo posiciona como una incorporación llamativa para el equipo dirigido por Olimpia, que afronta los octavos de final de la Copa Sudamericana después del Mundial.

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El equipo, que actualmente dirige el argentino Pablo Vitamina Sánchez, fue líder del Grupo G de la Sudamericana con 13 puntos sobre 18 posibles con cuatro victorias, un empate y una derrota, aventajando a Vasco da Gama de Brasil, Audax Italiano de Chile y Barracas Central de Argentina. Se clasificó directo a los octavos de final y su rival saldrá del duelo entre Vasco da Gama e Independiente Medellín de Colombia. Olimpia acaba de consagrarse campeón del Torneo Apertura de Paraguay y se aseguró el boleto a la próxima Libertadores 2027.

El club paraguayo ratifica su estatus como verdadero gigante del fútbol sudamericano, respaldado por una vitrina envidiable que combina la hegemonía absoluta en su país con la gloria continental. Como máximo ganador histórico del fútbol paraguayo gracias a sus 47 campeonatos de Primera División, el Decano trasciende fronteras al ser la única institución de su nación en conquistar la Copa Libertadores, certamen que alzó en tres ocasiones (1979, 1990 y 2002). Si bien la Copa Sudamericana sigue siendo una asignatura pendiente en sus vitrinas, su mística copera internacional está fuera de toda discusión, ostentando también en su palmarés una Copa Intercontinental (1980), una Supercopa, dos Recopas y una Copa Interamericana que consolidan su legendaria reputación en el continente.

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Payne fue titular ante Irán (Foto: Reuters/Daniel Cole)

El propio Payne, consultado por la prensa sobre la posibilidad de jugar en Argentina o Sudamérica a futuro, adoptó un tono mesurado. “Mira si, si eso llega a pasar, será algo a considerar. Pero en este momento me enfoco en representar a Nueva Zelanda”, declaró el jugador en diálogo con ESPN. La frase, pronunciada antes de despedirse con un “Aguante Argentina”, refleja la cautela del defensor mientras dura su compromiso mundialista.

Payne, quien puede desempeñarse como central o lateral derecho, defendió los colores del Wellington Phoenix desde 2019 y previamente tuvo un paso por el Blackburn Rovers de Inglaterra, donde se profesionalizó. Durante la temporada 2025/2026, acumuló 14 partidos oficiales y 867 minutos en la liga australiana, siendo titular en 12 ocasiones y aportando 5 asistencias. Su rendimiento se vio complementado por una conducta intachable, sin recibir tarjetas amarillas ni expulsiones. El lateral derecho inició su carrera futbolística en las inferiores del Auckland City en 2010 y también tuvo un breve paso por el Portland 2 de la MLS Next Pro entre 2015 y 2016.

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El posteo de Olimpia

Payne, actualmente titular en los “All Whites”, jugó este lunes en el empate 2-2 frente a Irán en Los Ángeles. Nueva Zelanda se prepara para enfrentar a Egipto y Bélgica en Vancouver, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.