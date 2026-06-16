Antes del debut de Argentina en el Mundial, Nico Paz le comunicó a Real Madrid la decisión sobre su futuro: el factor que cambió su pensamiento

Nico Paz le comunicó a Real Madrid la decisión con respecto a su futuro (Credit: John Reed-Imagn Images)

El futbolista argentino Nico Paz le comunicó al Real Madrid su decisión de permanecer una temporada más en el Como, equipo dirigido por Cesc Fàbregas y recientemente clasificado para la Champions League. Según informó AS, el joven internacional albiceleste optó por continuar su desarrollo profesional en la Serie A, priorizando la continuidad y los minutos de juego en la élite europea.

La determinación de Paz representa un giro respecto a los planes previos que manejaban tanto el club blanco como el propio futbolista. En las últimas semanas, y tras conversaciones mantenidas entre el entorno del jugador y los dirigentes del Real Madrid, el nacido en Tenerife expresó su deseo de regresar a la disciplina merengue. Sin embargo, los movimientos recientes en la plantilla madridista han modificado el escenario, dificultando la posibilidad de que el mediocampista pudiera contar con protagonismo en la próxima temporada.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte del rotativo madrileño, la prioridad de Nico Paz radica en sumar minutos en la máxima competición continental, objetivo que considera más viable en el proyecto que encabeza Cesc Fàbregas en el Como. El club italiano, que disputará la próxima edición de la Champions League, ha convencido al jugador de que su crecimiento continuará de manera sostenida bajo su actual cuerpo técnico. “Nico Paz quiere jugar, tener importancia y todos los movimientos sucedidos en el Real Madrid en las últimas semanas apuntan a que eso de tener minutos no iba a ser nada sencillo para él”, detalló el medio deportivo.

El contexto institucional del Real Madrid también influyó en la decisión. Las recientes elecciones a la presidencia, que culminaron con la llegada de José Mourinho al banquillo, alteraron los planes originales tanto para el club como para el futbolista. Las conversaciones entre ambas partes, previas a la designación del entrenador portugués, contemplaban un posible retorno de Paz a la plantilla blanca. Sin embargo, la imposibilidad de garantizarle minutos en el primer equipo terminó por definir la postura del internacional argentino. La Casa Blanca se mostró activa en esta ventana de transferencias, con nombres rutilantes como los de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva.

PUBLICIDAD

Nico Paz tuvo una temporada estelar en Como de Italia (REUTERS/Claudia Greco)

La opción de recompra que posee el Real Madrid sobre Nico Paz sigue vigente hasta el 30 de junio. A pesar de que la fecha límite para ejecutar esa cláusula se acerca, la decisión sería oficial: el mediocampista continuará una campaña más en la Serie A. Vale recordar que la entidad madridista mantiene una opción preferencial sobre el jugador hasta el 30 de junio de 2027, por la que podría recuperarlo a cambio de 10 millones de euros.

La continuidad de Paz en el Como no modifica los términos contractuales que lo vinculan con el Real Madrid. De acuerdo con lo publicado por AS, cualquier operación de traspaso definitiva a otro club requeriría el visto bueno de la entidad española, que además recibiría el 50% de la cuantía de una eventual transferencia. De esta manera, en la directiva blanca no contemplan activar esa opción y mantienen la expectativa sobre el desarrollo del mediocampista durante su nueva campaña en Italia.

PUBLICIDAD

El joven mediocampista tuvo una temporada estelar en Como, llevando a su equipo a disputar por primera vez la Champions League y a ganarse un lugar dentro de la lista de Lionel Scaloni para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En el conjunto italiano se despachó con 13 goles y ocho asistencias en 40 presentaciones.

Más allá de esta decisión, la cabeza de Nico Paz hoy se encuentra abocada al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo. Este martes, por la primera jornada del Grupo J, se medirá en Kansas City ante Argelia. El 22 de junio Argentina chocará ante Austria en Dallas y el 27 de junio cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania, también en Dallas.

PUBLICIDAD