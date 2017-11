Luis Segura dice que está "alejado" del fútbol. Que no va a la cancha, pero que sigue los partidos de Argentinos Juniors, club que presidió durante 14 años, y de la Superliga en general por TV. Vive en zona Norte y sólo se moviliza a la Capital Federal por trabajo. Sin embargo, asegura que sufrió "un impacto muy grande" por el suicidio de Jorge Delhon, ex funcionario de Fútbol Para Todos, luego de que Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, lo mencionara en su declaración en Nueva York en el contexto del juicio del FIFA Gate. Burzaco indicó que le pagó coimas a Dehlon y a Pablo Paladino, ex director del FPT, por 4 millones de dólares entre 2011 y 2014. También mencionó a los directivos de Conmebol Nicolás Leoz, Romer Ozuna, Eduardo Deluca y Eugenio Figueredo. Y de Julio Grondona, ex presidente de la AFA, señaló que le pagó sobornos entre 2005 y 2014, año de su fallecimiento, para que su empresa se quedara con la televisación de los certámenes más importantes.