La declaración de Burzaco, además de señalar que le pagó sobornos a Grondona durante nueve años, descubre la conexión con el Fútbol para Todos, más precisamente con Pablo Paladino y Jorge Delhon. Graciela Ocaña, diputada electa por Cambiemos dijo que pedirá "la reapertura de la causa contra el ex Coordinar de Fútbol Para Todos". Por esta misma causa, la Cámara Federal ya confirmó el procesamiento de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y del ex presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Luis Segura, investigados por supuestas irregularidades en el manejo de los millonarios fondos del programa Fútbol para Todos. Ocaña, además, señaló que pedirá el embargo de los bienes de la familia Grondona.