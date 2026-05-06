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‘Evil Dead: En Llamas’ muestra a Souheila Yacoub en una espiral de horror con su nuevo tráiler

La saga dirigida por Sébastien Vaniček suma su sexta película y promete nuevas dosis de terror extremo

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Evil Dead: En Llamas presenta un nuevo tráiler.

La saga Evil Dead expandirá su universo en 2026 con Evil Dead: En Llamas, la sexta entrega de un legado de terror iniciado por Sam Raimi. El nuevo tráiler, presentado tras su estreno en la CinemaCon, revela una historia centrada en una mujer que, tras la pérdida de su esposo, busca apoyo en la casa aislada de sus suegros. Lo que comienza como un intento de sanar heridas emocionales pronto se convierte en una masacre familiar cuando las entidades conocidas como Deadites poseen a los familiares uno a uno.

El enfoque familiar en la narrativa de terror

Evil Dead: En Llamas diferencia su historia al ambientarla en el núcleo de una familia reciente en duelo y cada vez más aterrada. La protagonista, interpretada por Souheila Yacoub, se enfrenta al miedo cuando sus seres queridos son transformados en Deadites, criaturas poseídas por espíritus demoníacos característicos de la franquicia.

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El tráiler aumenta las referencias sangrientas: desde la aparición de un cuerpo con señales de violencia tras un accidente automovilístico, hasta escenas de zombis bebiendo cera derretida y utensilios domésticos utilizados como armas mortales. Uno de los momentos más perturbadores muestra una confrontación en torno a un lavavajillas lleno de cuchillos, intensificando el nivel de violencia gráfica que caracteriza la saga.

Recepción del público y evolución de Evil Dead

La propuesta parece aumentar la dosis de terror y caos para los seguidores de la franquicia, planteando además cómo el trauma y la pérdida funcionan como el origen de una nueva espiral de horror. Evil Dead debutó en 1981 bajo la dirección de Sam Raimi y desde entonces ha evolucionado de una producción independiente a una franquicia global.

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Bruce Campbell, figura emblemática de la saga, regresa en esta ocasión como productor ejecutivo junto a Lee Cronin, quien desarrolló Evil Dead Rise en 2023. La evolución se hace notoria: del clásico grupo de amigos en cabañas al ambiente de tensión familiar íntima y desgarradora.

Evil Dead: En Llamas (Captura de tráiler oficial)
Evil Dead: En Llamas (Captura de tráiler oficial)

Reparto internacional y regreso de los creadores originales

La película cuenta además con la participación de actores reconocidos del cine y la televisión. Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar y Greta Van Den Brink conforman el núcleo familiar y las posibles víctimas del asedio demoníaco. Detrás de cámaras, Sébastien Vaniček asume la dirección de esta entrega, aportando su experiencia previa en otros géneros.

Sam Raimi y Rob Tapert, junto a Lee Cronin, producen la película bajo el sello Ghost House Pictures, con el respaldo financiero de New Line Cinema y Sony Pictures. Sony se encargará también de la distribución internacional por medio de Columbia Pictures. El futuro de la franquicia ya está en marcha: una séptima entrega, titulada Evil Dead Wrath, también está en desarrollo para 2028.

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