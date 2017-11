Ex presidente de la Federación Chilena de Fútbol (ANFP) y ex vicepresidente de la Conmebol. En noviembre de 2015, abandonó Chile entre rumores de corrupción. "Me voy de vacaciones con mi familia", dijo ante la prensa antes de emprender rumbo a Miami. Una vez en Estados Unidos, se entregó ante la Justicia. El ex dirigente chileno logró aplazar tres veces su sentencia. En la última ocasión, se postergó para enero del 2018.