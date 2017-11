2- Mano de Iván Marcone en el área que no cobró

La situación que generó la protesta de todo River: iban 40 minutos del encuentro cuando Ignacio Scocco enganchó dentro del área e Iván Marcone detuvo la pelota con la mano. El juez no cobró el penal y no requirió la asistencia del VAR. Fue la gran queja del Millonario.