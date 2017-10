COPA ARGENTINA

0-0 (6-5) vs Ferro (16avos – 2014)

0-0 (4-2) vs Colón (octavos – 2014)

2-0 vs Liniers de Bahía Blanca (32avos – 2015)

3-0 vs Sportivo Rivadavia (32avos – 2016)

2-1 vs Estudiantes de San Luis (16avos – 2016)

1-0 vs Arsenal (octavos – 2016)

3-0 vs Unión (cuartos – 2016)

2-0 vs Gimnasia La Plata (semis – 2016)

4-3 vs Rosario Central (final – 2016)

3-0 vs Atlas (32avos – 2017)

4-1 vs Instituto (16avos – 2017)

3-0 vs Defensa y Justicia (octavos – 2017)

4-1 vs Atlanta (cuartos – 2017)