EL DIÁLOGO

— Umpire: No tienes razón

— Del Potro: ¿Quién no tiene razón?

— Umpire: Yo no puedo hacer más

— Del Potro: Si podés, podés hacer mucho antes

— Umpire: He hecho el anuncio cuando han empezado

— Del Potro: ¿Cómo?

— Umpire: Cuando han empezado a hacer ruido entre primer y segundo saque

— Del Potro: Pero lo haces tarde, entonces si hay quilombo, ya está hecho

— Umpire: Esa es la segunda vez, al principio puede pasar

— Del Potro: Pero no tenés que llegar a eso

— Umpire: El problema es que no me entienden

— Del Potro: Recién tiró la pelota afuera y no dijiste nada

— Umpire: No ha tirado ninguna pelota afuera, ha botado y pasó. Eso no es tirar una pelota afuera

— Del Potro: Yo la voy a tirar allá, a la 7D (tribuna) y no me digas nada

— Umpire: Eso no es tirar una pelota, y no es lo mismo

— Del Potro: Te dijo dos palabras y te quedaste callado

— Umpire: No tienes razón

— Del Potro: Yo a vos te respeto, pero pareciera que con él…

— Umpire: No es así, no está yendo así y lo sabes. Juan Martín, no tienes razón

— Del Potro: Yo creo que sí. En cierto punto sí. En algunas cosas capaz que no, pero que lo podías hacer mucho antes para no llegar a esto, lo podrías haber hecho