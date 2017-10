El partido que más le gustaría jugar a Juan Martín del Potro no le ocupa por completo la cabeza en las horas previas por culpa de un golpe que podría dejarlo sin salir al court. No antes de las 9, el tandilense deberá enfrentarse a Roger Federer por la semifinal del Masters 1000 de Shanghai, aunque todavía no definió si estará presente.