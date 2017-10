El 24 de octubre, en el estadio Monumental, comenzará a develarse qué equipo argentino disputará la final de la Copa Libertadores: River o Lanús. Y, de cara a ese duelo trascendental, la dirigencia de River evalúa la posibilidad de reforzar con un delantero el plantel que conduce Marcelo Gallardo. No por disconformidad con Ignacio Scocco, autor de 11 goles en 11 partidos con la camiseta del Millonario, sino para sumar una variante luego de la partida de Lucas Alario al fútbol alemán. Y el nombre que suena con más fuerza es el de un ex Boca: Darío Cvitanich, hoy atacante de Banfield, de 33 años. Por el momento, sólo hubo contactos informales, y la dirigencia del club del Sur prefiere no desprenderse del futbolista, una de las figuras del plantel que dirige Julio Falcioni. Sin embargo, tratándose de un jugador experimentado que en su momento se incorporó en libertad de acción, si la oferta es tentadora, los directivos aceptarán la transferencia.