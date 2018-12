-Después de dejar el directorio de Los Grobo, fundó la Fundación FLOR. ¿Qué la impulsó a desarrollar esta iniciativa?

-FLOR nació como una manera de transmitir los aprendizajes. Vengo de una empresa de agricultura familiar, donde me di cuenta que el rol de las personas es diferente. Yo trabajaba mucho con mi padre y con mi hermano, y sentía que mi estilo de liderazgo era diferente. No entendía, yo creía que no era buena líder, más que nada, porque no tenía un estilo de liderazgo masculino. Me había hecho cargo de los negocios de Paraguay y consultaba, intercambiaba ideas, era la forma en que me gustaba funcionar. Entonces, FLOR nació en 2012 para compartir esos aprendizajes desde mi visión de mujer, en una empresa familiar, sobre cómo definir los estilos de liderazgo desde otro lugar. Y también para compartir todos los temas que tienen que ver con empresas de familia, cómo hacer para que sean sustentantes en el tiempo. Esos son los temas que más me apasionan.