-En Akamasoa, hablan de aider sans assister (ayudar sin asistencialismo) ¿Por qué y cómo se logra?

-Es una obligación humana y moral de ayudar a los más carenciados y a los que la sociedad ha olvidado. Las políticas de muchos gobiernos comienzan por ayudar a los que ya tienen, y se olvidan de los que no tienen y apenas sobreviven. El abismo entre ambos se va profundizando, la grieta se hace cada vez más profunda. Así, nacen los conflictos y la violencia surge por todos lados. La economía no puede tener como objetivo único la ganancia y el provecho. Hay algo más importante, que es vivir en armonía y en paz, ayudándose unos a otros y preparando un mundo más humano y solidario para nuestros niños.

Todo país que se respeta debe ayudar a las familias que no tienen un ingreso mínimo para vivir dignamente, pero al mismo tiempo no se debe ayudar sin que haya una contrapartida a la ayuda que se recibe, si no, caemos en el asistencialismo, que implica faltar el respeto a la dignidad de la persona humana porque se la hace dependiente de otros y no es libre.

Lamentablemente, la ayuda social en la Argentina se ha politizado e ideologizado. Esto sucede desde hace varias décadas. No será fácil salir de ese laberinto, pero no es imposible, se necesita una verdadera voluntad de diálogo social sincero y provechoso para todos. La clase obrera debe sentir que se la respeta y que se quiere lograr la justicia social, que es la base de todo verdadero progreso.

En el caso de Akamasoa, nosotros tuvimos ese diálogo y pusimos las cartas sobre la mesa; hay que jugar limpio, sin trampas y sin viveza, por medio del trabajo, de la educación y de unas leyes comunitarias que sean iguales y respetadas por todos. Esto se puede lograr solo cuando hay una confianza absoluta y recíproca. En cada país, habrá una solución particular, porque la cultura y la mentalidad es diferente. El progreso social es posible solo cuando el pueblo ve que se lo trata de igual a igual, y que las promesas se cumplen.