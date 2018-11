-¿Tenía experiencia trabajando con este tipo de materiales?

-No, yo nunca había trabajado con ese material, no soy soldador. Se me ocurrió ver a un vecino, González, que vende hierros cerca de casa. Le pregunté si tenía retazos que le sobraran y él se comprometió a ayudarme. Ese mismo día me contacté con otras personas del Parque Industrial. Cuando les comenté lo que quería hacer, me propusieron hacer algo más grande aún, importante. Yo les dije que no tenía idea, pero me dijeron que estaban seguros de que lo iba a lograr. Me dieron dos cilindros grandes, otra persona me prestó un lugar para trabajar, incluso las herramientas. Yo me paré al lado de los cilindros y no sabía qué hacer. No tenía ni idea.