-¿Desde cuándo usas la silla y por qué?

-Desde los 3 años, cuando dejé el carrito de bebé. Yo tengo mielomeningocele, una patología que me dejó tres vértebras abiertas, es una lesión medular. Me las cerraron, me operaron cuando nací, pero alguna secuela tenía que dejar, y es esta, no poder caminar. Si no me operaban, me moría.