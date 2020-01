Como explica Tarraubella, la economía mundial no ha retribuido monetariamente estos servicios, como el agua y la biodiversidad, porque se consideran superabundantes y no tienen valor comercial. “Se trata de bienes y servicios que tienen que ser remunerados. Brasil se quejaba de las críticas que recibía por los incendios en el Amazonas porque, según manifestaba, después le compran lo producido en la selva quemada. Ahora, con esa selva, la población mundial recibe aire y un montón de servicios ecosistémicos y nadie paga por eso”, recordó, al tiempo que explicó que en uno de los puntos que se tendría que haber discutido en la COP25 es el relacionado con la regulación del mercado de bonos de carbono. “Al final no se llegó a ningún acuerdo. Pero, gracias a una adolescente [Greta Thunberg], se logró visibilizar lo que cientos de científicos no pudieron hacer”, concluyó.