A. C.: -Diversos grupos de investigación del país y en particular del exterior abordan la temática asociada a las particularidades locales –en términos de clima y urbanización– del ámbito urbano en el que desempeñan su labor. Si bien las problemáticas son comunes a todas las ciudades, es decir, no tienen límites ni fronteras, las respuestas sí las tienen debido a que difieren en términos de eficacia y eficiencia en función de las condicionantes específicas de los diferentes emplazamientos geográficos y tipos de urbanización. Precisamente, esta mirada o enfoque del urbanismo bioclimático implica pensar “globalmente” y actuar “regionalmente”.