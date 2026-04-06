La ciencia respalda el uso de arroz crudo como fertilizante casero para plantas

La incorporación de granos sin cocer en macetas favorece la actividad microbiana y contribuye al equilibrio ecológico del sustrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el suelo de las plantas en buen estado no siempre requiere productos químicos ni abonos costosos. Enterrar granos de arroz crudo en la tierra se convirtió en una práctica doméstica para mejorar la salud y el vigor vegetal. Esta técnica casera es fácil de aplicar y trae beneficios para la estructura y fertilidad del sustrato.

El arroz crudo estimula la proliferación de microorganismos beneficiosos en el suelo. Al tocar la humedad, el almidón del grano se descompone y sirve de fuente de energía para bacterias y hongos que viven en simbiosis con las raíces. Según estudios publicados en la revista científica Sustainability, este proceso promueve un ecosistema microbiano más activo, lo que facilita la absorción de nutrientes y refuerza la resistencia de la planta frente a enfermedades.

Aplicaciones y beneficios fertilizantes del arroz crudo

El arroz aporta minerales esenciales como fósforo, potasio, zinc y magnesio, fundamentales para el crecimiento vegetal. La liberación de estos elementos ocurre de forma lenta y sostenida, convirtiendo el grano enterrado en un fertilizante natural de acción prolongada. Con aplicaciones regulares —una cucharada sopera cada 2 meses para plantas medianas—, los resultados se acumulan y mejoran la vitalidad de hojas y raíces.

El método requiere utilizar arroz estándar de supermercado, sin germinar, para descartar la aparición de brotes en la maceta. La cantidad depende del tamaño de la planta: 0,5 cucharada para ejemplares pequeños, una para medianos y hasta dos para grandes. Distribuir los granos en círculo sobre la superficie del sustrato, mezclarlos ligeramente y regar de inmediato es la secuencia adecuada.

La técnica casera de enterrar estos granos incrementa los nutrientes disponibles en la tierra, mejora la absorción por parte de raíces y reduce la necesidad de abonos químicos para el mantenimiento del jardín doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar la acumulación de arroz en un solo punto resulta fundamental. Montones o agrupaciones elevan el riesgo de atraer roedores o favorecer hongos indeseados. La técnica óptima consiste en enterrar el grano de forma dispersa y superficial para maximizar beneficios y reducir riesgos.

En trasplantes, el arroz puede colocarse en la base de la maceta, mezclado con la tierra del fondo, donde actúa como abonado de fondo y mejora el drenaje radicular. Este uso favorece especialmente a especies que requieren suelos bien aireados y con buena capacidad de retención de nutrientes.

Aval científico y otras prácticas caseras con arroz

Diversos estudios recientes sostienen el interés agronómico de esta técnica. Investigaciones concluyen que la fermentación del agua de lavado de arroz incrementa la población de bacterias beneficiosas y la concentración de nutrientes en el suelo. Los microorganismos identificados pueden fijar nitrógeno, solubilizar fósforo y potasio y producir fitohormonas relacionadas con el crecimiento.

Por su parte, un estudio publicado en la revista científica Agronomy observó mejoras en el crecimiento y el contenido nutricional de plantas como el choy sum tras aplicar agua de arroz fermentada durante 2 ciclos de cultivo. El método favorece la disponibilidad de minerales y estimula la actividad enzimática del sustrato.

Los beneficios del procedimiento incluyen una mayor asimilación de minerales, una liberación progresiva de nutrientes y una mejor estructura del sustrato, lo que se traduce en un entorno propicio para el desarrollo de especies vegetales variadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de residuos de arroz también cuenta con respaldo científico. Un estudio de 2024 publicado diseñó un consorcio microbiano que acelera la degradación de la paja y eleva la materia orgánica y los nutrientes disponibles en el suelo.

En el ámbito doméstico, regar las plantas con agua de arroz es una alternativa rápida para aportar nutrientes. Agitar 0,5 taza de arroz en agua y utilizar ese líquido para riego semanal durante 2 semanas permite una liberación inmediata de nutrientes, aunque los efectos son más pasajeros que el método de enterrado.

La evidencia científica y la experiencia de jardineros respaldan que prácticas simples como enterrar arroz crudo pueden marcar la diferencia en la salud de las plantas. La técnica favorece la biodiversidad microbiana y reduce la necesidad de fertilizantes industriales, ya que aporta nutrientes y estimula a los microorganismos del suelo, disminuyendo así la dependencia de productos químicos en huertas urbanas y jardines domésticos.