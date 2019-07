-¿La solución a la inseguridad es responsabilidad de todos?

-El concepto de seguridad apunta a lo global, uno ya no es responsable de su casa, de su cuadra y de su barrio; es responsable de algo más amplio. Como ciudadanos somos parte de algo mayor, si hay gente que está mal, algo me va a tocar de eso, no solo a mí, sino a mis hijos. Hay que pensar en el legado a las generaciones futuras. Hasta ahora el modelo de desarrollo era destrozar el futuro con la expectativa de que se iba a arreglar. Entonces, por ejemplo, no queremos pagar los costos de solucionar el tema del Riachuelo, pero la gente que vive alrededor la pasa muy mal. Hay que poder coordinar todos estos elementos. Nuestro entorno tiene que ser más inclusivo, más comprensivo. Insisto en la palabra "dignidad". No estoy hablando de hacer una revolución política, simplemente de que todos debemos ser responsables. Hoy se están viendo los problemas que no se han resuelto con las promesas incumplidas de la globalización, y hay mucha gente que no la está pasando bien. Fukuyama hablaba del fin de la historia. Hoy, a Fukuyama le preocupa el peligro de la tribalización, de la fragmentación social. Nos fragmentamos en individuos que pensamos en términos de grupos o comunidades pequeñas y perdimos la noción del todo. Cada grupo o cada fracción avanza para el bienestar de estos grupos pero como comunidad fracasamos. La globalización está y no la vamos a cambiar. Tenemos que pensar cómo mejoramos la calidad de vida, la nuestra y la de todos.