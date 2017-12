-Las actividades extractivas por su propia naturaleza no son sustentables y el principio por el cual se trabaja es que debe hacerse de manera responsable y con los controles a los que no estamos acostumbrados pero son ineludibles en los países serios.

En el caso Vaca Muerta y el fracking es un proyecto estratégico para la Argentina que se va a desarrollar y va a atraer inversiones importantes. El tipo de fracking a usar, la medición del impacto en los acuíferos, el reciclaje del agua son algunos de los temas que hay que analizar en primera instancia y posteriormente controlar.

En cuanto a la minería tradicional, como dije antes, las provincias son autónomas y el gobierno nacional por su parte estimula su desarrollo pero con fiscalización, algo que no se hizo nunca en el país. Hasta ahora ni se controlaba el impacto ambiental ni se inspeccionaban las riquezas de las mineras, empresas privadas que toman los recursos del suelo con la promesa de generar ganancias al país y el único control al que se someten es su propia declaración jurada. No ejercer ningún control del Estado para que se cumpla es la base de una gran inequidad. Abundan los ejemplos de países que se desarrollaron sobre la base de esta actividad, Chile, por ejemplo que tuvo un alto crecimiento mientras nosotros no logramos arrancar.