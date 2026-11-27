María Gainza recibió el premio literario Academia Argentina de Letras 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nos habíamos quedado en la playa hasta más tarde de lo habitual. Fuimos a la orilla a tocar el agua que a esa hora se vuelve tibia. Cuando regresamos, había dos chicas en nuestras hamacas paraguayas. Julia tendría seis años y llevaba una bikini azul eléctrico. Su pelo estaba húmedo. A pesar de que su madre había intentado prohibírselo, se había dado un último baño de mar. En la hamaca de enfrente estaba su amiga, más chica, envuelta en una bata que le sobraba por todos lados. No se entendía dónde empezaba ni dónde terminaba su cuerpo. Abrimos las reposeras y nos sentamos a su lado. Era nuestra palapa, después de todo.

Empecé a cebar un mate y Julia me preguntó:

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—¿Por qué no tomás algo más sano?

Después me pidió que me sacara los anteojos. La veías pensar mientras te miraba.

Me dijo que no quería enamorarse ni casarse ni tener hijos. Que solo quería un conejo para apretar de noche. Después nos preguntó de qué trabajábamos.

—Él es un genio —dije, señalando a mi amante—. Sabe el nombre en latín de todos los caracoles que están en esta playa, mirá.

Levanté un caracol de la arena y se lo mostré. Mi amante sentenció:

—Mactra isabelleana.

Removí la arena y agarré otro.

—Buccinanops —dijo sin dudar.

Agarré otro.

—Epitonium.

Julia me miró seria y dijo algo que alguna vez yo también había pensado:

—¿Y cómo sé que no me está mintiendo?

Mi amante giró la reposera y quedó de espaldas a nosotras, mirando al mar. Julia empezó a hamacarse fuerte, empujándose contra el tronco. Hacía temblar la palapa con cada envión. Iba a pedirle que se detuviera, porque con el vaivén me estaba tirando arena en la cara, pero me contuve. Algo en mí disfrutaba de la escena. La amiga la quiso imitar —supongo que el ánimo revolucionario es contagioso—, pero sus piernas cortas no alcanzaban el tronco y su hamaca quedó levitando a un metro de la arena.

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—¿Y vos de qué trabajás? —me preguntó Julia y frenó de golpe clavando los pies en la arena.

Abrí el bolso para mostrarle Un puñado de flechas, el libro que hoy nos reúne y que yo había llevado a la playa porque esa tarde iba a leer en un pequeño festival de verano.

—Leeme algo —me pidió.

Empecé a leer, pero al párrafo me interrumpí.

—Mejor no —le dije—. Es demasiado triste.

—Ah, pero nosotras también estábamos hablando de cosas tristes.

—¿Ah, sí?

—Sí, sí. No te creas que sos la única.

—¿Tristes como qué?

—Justo antes de que ustedes llegaran, le decía a ella —y señaló a su amiga—: imaginate que un ladrón entra al cielo y se roba a Dios. Entonces el diablo sube y ocupa todo ese lugar. Quedaría el diablo reinando arriba y abajo.

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Me miró.

—¿Te imaginás lo que sería eso?

Vi pasar por sus ojos despiertos, brillantes sobre sus dos mejillas acaloradas, una sombra de auténtica preocupación.

De derecha a izquierda: la premiada María Gainza, junto a Jorge Fernández Díaz, Esther Cross, Pablo de Santis y Rafael Oteriño

Esta historia sucedió tal como les cuento. Desde entonces, cuando estoy en la playa, pienso en la cantidad de potenciales escritores y escritoras que debe haber por ahí, gente anónima bajo las sombrillas, lanzándose sobre las olas, construyendo castillos medievales que se inundarán cuando la marea suba, gente como Julia, una cuentista de microficción. Creo que todos llevamos historias adentro, solo que algunos de nosotros tenemos esta patología de bajarlas al papel.

Me resulta extraño, un tanto incómodo, recibir un premio por haber hecho algo que me gusta hacer de la única manera que me sale hacerlo. La mujer que escribió Un puñado de flechas se pasa buena parte del día mirando un punto en la pared, pensando: «¿Cómo sigue el próximo párrafo? ¿Para dónde voy?».

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No saber cómo seguir es lo que me hace seguir escribiendo. Quiero saber qué va a venir después. A veces espero un poco desesperada y otro poco resignada. No soy una escritora natural. Tengo, eso sí, una curiosidad inagotable y una fe ciega en que no sé nada. Me causa asombro cuando los periodistas recurren a los escritores en busca de grandes respuestas y me llena de estupor cuando ellos contestan orondos. No sé cómo pueden tener tantas certezas.

La mayor recompensa que da la literatura a los que nos dedicamos a ella sucede en el momento mismo de la escritura. Escribir te permite vivir fuera del tiempo o en un tiempo que de golpe se abre en dos, como los rollos de tela que te venden en el Once. Yo soy dada a pensar en aquella tríada que combina las circunstancias, lo que una teje con lo dado y el azar. Hay algo de “elegida por la suerte” en nacer con la necesidad de contar y tener las posibilidades de desarrollar ese impulso. Quizás mi único mérito sea haber sostenido esta vocación. No es falsa modestia. La conozco a María Gainza.

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De hecho, como no quería venir, vine yo por ella.

Un libro se escribe entre cuatro paredes, pero necesita amigos que lo saquen a la calle. Quiero agradecerle a Mariana Enriquez, que me dijo: «¿Por qué no juntás tus últimos textos?». A María Lynch, mi agente literaria, que nunca me presiona. A Silvia Sesé, mi editora, que no me suelta la mano siendo la escritora poco prolífica que soy. Y, por supuesto, al jurado un poco desquiciado que decidió premiar mi libro. ●●

Quizás mi zozobra al recibir un premio esté asociada al peligro de acomodarme, de volverme haragana, de dejar de hacerme la pregunta que me hizo Julia en la playa: “¿Te imaginás lo que sería eso?”. Me da miedo recibir un premio y tiempo después perder mi rareza.

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Quiero seguir imaginando “lo que sería eso”. Preservar ese —¿cómo llamarlo?— don de la curiosidad, resguardarlo de cualquier elogio, de cualquier laurel. Heinrich von Kleist decía que las marionetas poseen una gracia natural que los humanos perdemos por culpa de la autoconciencia. Una vez que entendemos qué hacemos bien, ya no podemos volver atrás. Las puertas del Paraíso se cierran a nuestras espaldas. La única solución posible sería seguir hacia adelante hasta dar la vuelta al mundo y comprobar si el Paraíso está abierto por detrás.

Me gusta pensar este premio como un impulso para seguir escribiendo hasta dar la vuelta al mundo. Quiero imaginar que la Academia Argentina de Letras me premia no tanto por lo que ya escribí sino por lo que planeo escribir mañana. Y si en algún momento del viaje creo que ya sé, que ya entendí cómo se escribe, este premio me mirará desde la pared y me preguntará: “¿Cómo sabés que no te estás mintiendo?”.

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