Daniel Muchiut (centro) sostiene el diploma del Gran Premio Trayectoria de ArtexArte junto a Luz Castillo y Gastón Deleau (Foto: prensa ArteXArte)

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La galería ArtexArte entregó los reconocimientos de la décima edición de su Premio de Fotografía ArtexArte, una convocatoria que reunió a más de 1.100 artistas. El Gran Premio Trayectoria fue para Daniel Muchiut por La mirada del adiós (2026). La premiación se realizó el jueves en la sede del espacio cultural, en el barrio porteño de Villa Crespo. Allí también quedó inaugurada la exposición con las obras seleccionadas y premiadas, que permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre: puede visitarse en ArtexArte (Lavalleja 1062, CABA), de martes a viernes de 14 a 20 y los sábados de 15 a 20.

El jurado distinguió a Muchiut con el premio principal, dotado con 10 millones de pesos, por su obra La mirada del adiós. El reconocimiento incluye la adquisición de la pieza para la colección de ArtexArte. Nacido en Chivilcoy en 1967, Muchiut lleva casi cuatro décadas construyendo una obra que vuelve sobre los mismos lugares y acompaña a sus personajes en el tiempo. Su práctica se concentra mayoritariamente en los márgenes de su propia ciudad, aunque algunos proyectos lo llevaron al norte argentino y a Bolivia. En 2025 obtuvo el Premio Internacional de la Fundación Michael Horbach de Colonia, Alemania, por un ensayo fotográfico de 18 años sobre la vida de un hombre en situación de calle. También es docente y curador en el Museo de Artes Plásticas Pompeo Boggio de Chivilcoy. Sus obras integran colecciones privadas de Argentina, México, Estados Unidos y España.

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La mirada del adiós (2026) es su más reciente producción y continúa la línea de largo aliento que caracteriza su trabajo: una mirada sostenida sobre vínculos, territorios y el paso del tiempo. La decisión estuvo a cargo de Rodrigo Alonso, Valeria Bellusci y Alberto Goldenstein, quienes evaluaron las obras presentadas en la convocatoria 2026.

Rodrigo Alonso, Valeria Bellusci y Alberto Goldenstein conformaron el jurado que evaluó las obras de la convocatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Giovana Zuccarino y Laura Ortego obtuvieron los premios de adquisición

El primer premio de adquisición, de $ 4.000.000, fue otorgado a Giovana Zuccarino por Colección #1 (2026). Fotógrafa y geóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela de Fotografía de Avellaneda, Zuccarino investiga los cruces entre astronomía, geología e historia de la fotografía científica. Su trabajo más conocido incluye imágenes lunares tomadas a través de un telescopio ecuatorial Gautier de 1882 mediante la técnica del colodión húmedo, en la que una emulsión líquida se aplica sobre vidrio y cada imagen resulta irrepetible. Es docente en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía y ha participado en muestras internacionales, entre ellas la Bienal de Arte Contemporáneo SACO en Antofagasta, Chile. Colección #1 sigue esa línea de investigación visual y científica.

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El segundo premio de adquisición, de $ 3.000.000, correspondió a Laura Ortego por Sin título, de la serie Chicas (2012). Nacida en Comodoro Rivadavia, Ortego comenzó esa serie fotografiando en blanco y negro a sus compañeras de clase en el desierto patagónico. Con el tiempo amplió el proyecto a niñas y adolescentes argentinas, y en 2014 lo continuó en Beijing durante una residencia de tres meses, comparando el tránsito a la adolescencia de jóvenes argentinas y chinas. La fotógrafa también publicó el libro Paranoia —diario fotográfico de un film en India— y codirigió el documental Río Mekong (2016).

Además, el jurado concedió menciones honoríficas a Elías Leiro por A nadie le importa si no vas a la fiesta (2025) y a Gonzalo Garcés Estrada por Sin título (Cochabamba, Bolivia) (2023). Leiro (Buenos Aires, 1995) es artista visual y licenciado en Artes por la Universidad de Buenos Aires (UBA); su práctica transita la fotografía, el video, la pintura y la escritura, con referencias a la cultura de internet y la observación de objetos cotidianos. Garcés Estrada (Chile, 1978) es fotógrafo de trayectoria internacional que ha participado en muestras colectivas en Caracas y otros centros de arte de la región.

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