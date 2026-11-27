El museo Tate Liverpool reabrirá sus puertas en otoño de 2027 tras una remodelación de 30 millones de libras en el Royal Albert Dock. (REUTERS/Temilade Adelaja)

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El museo de arte moderno y contemporáneo Tate Liverpool anuncia su regreso al público en otoño de 2027, luego de una transformación de £ 30 millones que rediseñará por completo el histórico edificio ubicado en el Royal Albert Dock. La institución, cerrada desde octubre de 2023, inaugurará su nueva etapa con la exposición Surrealism: Staging Dream Worlds, una muestra que explora por primera vez la relación entre el surrealismo y las artes escénicas.

De acuerdo con Artnews, la elección temática no es casual: la exposición inaugural de 1988 —cuando el museo abrió sus puertas por primera vez— también estuvo dedicada al surrealismo, con obras de la colección del Tate.

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La nueva muestra, que se extenderá hasta la primavera de 2028, incluirá pinturas, esculturas, vestuarios, máscaras y películas de colecciones del Reino Unido y del exterior, y recorrerá la producción de artistas radicales que trabajaron entre las décadas de 1920 y 1990.

La exposición inaugural explorará la relación entre el surrealismo y las artes escénicas con obras creadas entre 1920 y 1990. (REUTERS/Phil Noble)

La exposición incluirá a Dalí, Man Ray y Eileen Agar, entre otros

Entre las obras confirmadas figuran trabajos de Salvador Dalí, Man Ray y Eileen Agar, así como los diseños de vestuario de Dorothea Tanning para el ballet The Witch, fotografías de Sheila Legge actuando como la “Fantasma Surrealista del Atractivo Sexual” en la apertura de la Exposición Internacional Surrealista de 1936 en Londres, y materiales del archivo del artista Ted Joans. La muestra también incluirá piezas vinculadas a las grandes comisiones para escenografías y vestuarios de teatro y danza.

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“El surrealismo nos invita a ver el mundo de otra manera, y qué mejor forma de reabrir el Tate Liverpool”, afirmó Jemima Pyne, directora interina de la institución, en un comunicado recogido por Artnews. “Esta exposición encenderá la imaginación de los visitantes, los sorprenderá y recompensará su curiosidad, al tiempo que ofrece una nueva perspectiva sobre uno de los movimientos más celebrados del arte”, agregó.

Las dificultades en el financiamiento retrasaron la reapertura del museo, que estaba prevista inicialmente para 2025. (REUTERS/Phil Noble)

El nuevo edificio tendrá capacidad para recibir hasta un millón de visitantes por año

La renovación está a cargo del estudio 6a architects, que transformó el emblemático almacén de 1845 —catalogado como Grade I— en una galería del siglo XXI. El proyecto contempla la creación de una nueva Sala de Arte en planta baja, espacios públicos más flexibles para el juego, el aprendizaje y el descanso, y vistas panorámicas al río Mersey. Estos cambios permitirán al museo recibir hasta un millón de visitantes al año, cinco veces la capacidad original para la que fue diseñado cuando abrió en 1988.

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El edificio tiene una larga historia dentro del patrimonio liverpulense: el arquitecto James Stirling realizó la conversión original del almacén del siglo XIX en el ángulo noroeste del dock, y en 1998 el espacio fue ampliado para sumar nuevas salas de exposición. El Tate Liverpool era, antes de su cierre, la galería de arte moderno y contemporáneo más visitada del Reino Unido fuera de Londres, con más de 660.000 visitantes registrados en 2019.

El programa de reapertura incluirá una retrospectiva de Chila Kumari Singh Burman y una comisión del artista Asad Raza. (REUTERS/Phil Noble)

El financiamiento fue clave para superar los retrasos del proyecto

El cierre se extendió más de lo previsto. La institución debía reabrir en 2025, pero las dificultades de financiamiento postergaron los plazos. Para completar la renovación, el museo recibió £ 10 millones del Fondo de Nivelación del Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, otros £ 18,6 millones del Fondo de Infraestructura de Organismos Públicos del Departamento de Cultura, además de donaciones privadas de la Garfield Weston Foundation (£ 3 millones) y la Wolfson Foundation (£ 1,25 millones), entre otros organismos.

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Junto a la exposición surrealista, el programa inaugural también contempla una retrospectiva del artista de Liverpool Chila Kumari Singh Burman y la primera gran comisión para la nueva Sala de Arte: una instalación del artista neoyorquino Asad Raza. El Tate Liverpool mantiene una presencia temporaria en el RIBA North, en Mann Island, durante el período de obras.