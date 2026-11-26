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El crítico y periodista Maximiliano Tomás no eligió un diagnóstico atenuado para su nuevo ensayo. En una entrevista con Infobae En Vivo, sostuvo que la literatura argentina contemporánea atraviesa un agotamiento, condicionado por el mercado, las modas y la primera persona. Su libro, Contra la literatura blanda y otros textos infames, propone discutir esa lectura y cuestiona los criterios con los que se publica, circula y celebra la ficción.

Director del Centro Cultural Recoleta, Tomás definió su volumen como “una especie de manifiesto sobre un estado de situación”. Y agregó: “Estoy esperando que me discutan”.

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Su argumento parte de una distinción histórica. Para el autor, durante el siglo XX la producción local tuvo una potencia singular, aun desde la periferia. “De Macedonio Fernández y Roberto Arlt a Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik, Sara Gallardo, Juan José Saer, Rodolfo Fogwill, Osvaldo Lamborghini, fue una literatura completamente central de un país periférico, central para el mundo”, afirmó en diálogo con Infobae En Vivo.

"Contra la literatura blanda y otros textos infames", de Maximiliano Tomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crítico situó el último ciclo que considera relevante en los escritores que irrumpieron a comienzos de este siglo. Recordó la antología La joven guardia, publicada en 2005, y citó entre aquellos nombres a Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Federico Falco, Patricio Pron y Pedro Mairal. “Muchos de los que hoy por hoy ya son el nuevo canon”, señaló.

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Para Tomás, el problema aparece después de esa generación. “Lo que se conoce, se publica, se difunde e incluso se celebra como literatura argentina contemporánea en los últimos veinte años me parece que es una literatura completamente retrógrada, falta de ambición, falta de riesgo”, planteó. En ese sentido, cuestionó textos que, según dijo, siguen “las modas de la agenda política, de la agenda social e incluso modas extranjeras”.

El ensayista también dirigió sus críticas al predominio de relatos en primera persona y a la confusión entre la figura de quien escribe, la voz narrativa y los personajes. “Es una literatura del ombligo. Es una literatura que todo el tiempo dice ‘yo, yo, yo, yo’”, sostuvo. “Parece que no pudiera escribir si no es en primera persona”.

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“El autor de un libro, el narrador de un libro y el personaje de un libro son tres entidades muy distintas”, remarcó. A su juicio, esa confusión “ha hecho retroceder muchos casilleros a la literatura argentina” en relación con la producción mundial.

Maximiliano Tomas es crítico literario y director del Centro Cultural Recoleta

Consultado por el presente de las autoras argentinas, Maximiliano Tomás reconoció un grupo de nombres que considera establecido. Mencionó a Selva Almada, Ariana Harwicz, María Gainza y Gabriela Cabezón Cámara, además de Enríquez y Schweblin. “Hay un emergente muy fuerte de literatura escrita por mujeres en los últimos años”, dijo, aunque rechazó la categoría de “literatura femenina”.

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Sobre ese grupo, precisó que su discusión no se concentra en la novedad editorial sino en una perspectiva de largo plazo. “Son toda gente de mi generación, toda gente que tiene más de cincuenta años. Son nombres establecidos, nombres consagrados, nombres premiados”, afirmó. Y formuló la pregunta que atraviesa su ensayo: “Los que tienen veinte, los que tienen treinta, los que tienen cuarenta, ¿adónde están? ¿Qué escriben?”.

La respuesta fue tajante. “Leo lo que escriben, leo lo que proponen y no me gusta nada”, dijo. Para Tomás, se trata de una producción “adocenada, pacata, yoica, aburrida, trivial”. Su síntesis fue la que da nombre al libro: “Una literatura blanda”.

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Al referirse a sus preferencias, eligió a María Gainza como “la mejor escritora argentina contemporánea”. También destacó a Ariana Harwicz, en particular por Matate, amor y por dos de sus novelas posteriores: La débil mental y Precoz. “Son libros que hay que leer preparado para el asombro y la zozobra”, sostuvo sobre esos textos. “Son dos libros muy cortitos y completamente radicales”.

Para Tomás, la transformación de las editoriales incide en el tipo de autores que llega a las mesas de novedades (crédito MNBA)

Para Tomás, la transformación de las editoriales incide en el tipo de autores que llega a las mesas de novedades. Evocó La edición sin editores, de André Schiffrin, para describir un proceso que, según su mirada, ya se consolidó. “Los editores de oficio son realmente una excepción en la industria editorial mundial y argentina también”, afirmó.

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En contraste con la lectura de manuscritos espontáneos o la consulta a docentes de talleres literarios, el escritor sostuvo que hoy las búsquedas se desplazan hacia las plataformas digitales. “Ahora se busca en las redes sociales. Si vos tenés muchos seguidores, tenés altísimas chances de que un editor levante el teléfono y te llame para publicar cualquier cosa”, afirmó.

La crítica apunta, sobre todo, a la ficción producida por personalidades ya conocidas. “Hoy se buscan autores de ficción entre los famosos. Se buscan modelos, celebridades, actores, para que publiquen novelas”, enumeró. Para el autor de Contra la literatura blanda y otros textos infames, esa lógica resulta “por lo menos polémica”.

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Durante la charla, Tomás distinguió el mercado de la permanencia en la historia literaria. Al hablar de Isabel Allende, cuya obra fue mencionada en una lista de ventas, señaló: “Es una escritora comercial, una escritora de literatura comercial”. Luego añadió: “A mí me interesan los escritores que proponen algo nuevo y que van a quedar en la historia de la literatura”.

Tomás definió a quienes leen ficción argentina con una imagen que condensa su postura: “Somos fervientes adeptos a una religión minoritaria”

El crítico cuestionó además los mecanismos de algunos galardones del mercado editorial. Sin dar precisiones sobre los certámenes que considera objetables, sostuvo que entre los premios argentinos que conoce como procesos confiables están el del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Clarín y el de FILBA y Fundación Medifé. Mencionó, además, a Graciela Scarlato, ganadora del Premio Clarín, y recomendó su próxima novela, Los pozos.

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La conversación se extendió hacia los hábitos de lectura y el consumo digital. Frente a las ficciones breves para redes sociales y el uso de inteligencia artificial, Tomás evitó equiparar esos formatos con la literatura, aunque sostuvo que la discusión educativa cambió en los últimos años. “Me da la sensación de que después de años de glorificar las tablets en las aulas, las computadoras en las aulas, los países centrales del primer mundo están diciendo: ‘Esto es un desastre, esto es un caos’”, expresó.

Como ejemplo, contó la experiencia de sus hijas en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), donde, según relató, la lectura en papel ocupa un lugar central. Durante las vacaciones, les dejó ejemplares de Drácula, de Bram Stoker, una de las lecturas propuestas por la escuela.

“Los procesos mentales y los circuitos neuronales que se desarrollan mediante la lectura progresiva y concentrada en papel son muy distintos a los que se generan cuando uno scrollea o consume en video”, afirmó, aunque aclaró que no es especialista en la materia.

Hacia el final, Tomás definió a quienes leen ficción argentina con una imagen que condensa su postura: “Somos fervientes adeptos a una religión minoritaria”. “¿Cuántos somos? ¿Cuál es la cantidad de gente que lee ficción y aún más ficción argentina en nuestro país? No lo sé, pero debe andar alrededor de las diez mil, quince mil, veinte mil personas”, calculó. “Somos resistentes de una religión minoritaria que es el disfrute por la lectura”.